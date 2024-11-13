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Karabük Üniversitesi Sanatçılarının Romanya'daki Başarısı

Karabük Üniversitesi Sanatçılarının Romanya'daki Başarısı
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Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyeleri, Romanya'da katıldıkları Erasmus+ eğitim programı ve sergileriyle Karabük Üniversitesini uluslararası alanda temsil etti.

Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyeleri, Romanya'da katıldıkları eğitimler ve gerçekleştirdikleri sanatsal faaliyetlerle Karabük Üniversitesini temsil etti.

Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Meral Batur, Doç. Dr. Eda Öz Çelikbaş, Dr. Öğr. Üyesi Gülcan Ertan Hacısüleymanoğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Özcan, Erasmus+ Blended Intensive Programme (BIP) çerçevesinde Romanya'nın Cluj-Napoca Sanat ve Tasarım Üniversitesi'nde personel eğitimi almaya hak kazandı.

Romanya'da 100 yılı aşkın süredir sanat ve tasarım alanında eğitim veren üniversitede 21-27 Ekim tarihleri arasında çevrimiçi, 28 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında ise yüz yüze gerçekleştirilen Erasmus+ BIP eğitim programına katılan KBÜ akademisyenleri, yenilikçi eğitim yöntemleri ve çevrimiçi iş birliği uygulamalarını içeren kısa ve yoğun eğitimlerde bilgi alışverişinde bulundu. Bu çerçevede, sanat ve tasarım alanlarında ortak çalışma fırsatları değerlendirilirken, akademisyenler Cluj-Napoca Sanat ve Tasarım Üniversitesinin rektörü, dekanları ve bölüm başkanları ile çeşitli toplantılar gerçekleştirdi.

Ayrıca program süresince, Prof. Dr. Meral Batur ve Doç. Dr. Eda Öz Çelikbaş'ın eserlerinden oluşan iki farklı kişisel sergi Romanyalı sanatseverlerin beğenisine sunuldu. KBÜ öğretim üyeleri tarafından sergilenen bu eserler, uluslararası sanat çevrelerinde yoğun ilgi gördü. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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