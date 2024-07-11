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Karabük Üniversitesi Rektörü SAĞLIKFEST için kurumsal paydaş görüşmelerine devam ediyor

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Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, SAĞLIKFEST çerçevesinde kurumsal paydaş görüşmelerine devam ediyor. Karabük Üniversitesi ile Ankara Medipol Üniversitesi ve Lokman Hekim Üniversitesi arasında iş birliği protokolleri imzalandı.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, SAĞLIKFEST çerçevesinde kurumsal paydaş görüşmelerine devam ediyor.

Karabük Üniversitesi ile Ankara Medipol Üniversitesi arasında 6-7 Kasım 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan SAĞLIKFEST için kurumsal paydaş iş birliği protokolü imzalandı.

Bu çerçevede Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Ankara Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Zeki Şengil'i ziyaret etti. Ziyarette SAĞLIKFEST bünyesinde iki üniversite arasında yapılabilecek iş birliği konusunda görüş alışverişinde bulunuldu ve söz konusu festivaller hakkında değerlendirmeler yapıldı. Görüşmenin ardından iş birliği protokolleri imzalandı.

Lokman Hekim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Gültekin ile de görüşen Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, SAĞLIKFEST ile ilgili kurumsal paydaş iş birliği protokolünü imzaladı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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