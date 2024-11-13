Karabük Üniversitesi Rektörü'nden ÖSYM Başkanı'na Ziyaret
Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy ile sınavlar konusunda iş birliğini görüşmek üzere bir araya geldi ve üniversitenin akademik başarıları hakkında bilgiler paylaştı.
Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'u makamında ziyaret etti.
Ziyarette ÖSYM'nin yaptığı ve yapmayı planladığı sınavlar konusunda iş birliği yapılması konusunda istişarelerde bulunuldu. Karabük Üniversitesi ve ÖSYM, gelişmiş özelliklerini birbirine aktararak kurumsal kapasiteyi yükseltecek.
Kırışık, Karabük Üniversitesinin akademik başarıları ve bilimsel çalışmalarını ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ersoy ile paylaşarak, üniversitede yürütülen araştırma ve projeler hakkında bilgiler verdi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ersoy, Rektör Kırışık'a teşekkür etti. - KARABÜK