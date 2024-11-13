Üye Girişi
Haberler

Karabük Üniversitesi Rektörü'nden ÖSYM Başkanı'na Ziyaret

Karabük Üniversitesi Rektörü'nden ÖSYM Başkanı'na Ziyaret
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy ile sınavlar konusunda iş birliğini görüşmek üzere bir araya geldi ve üniversitenin akademik başarıları hakkında bilgiler paylaştı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'u makamında ziyaret etti.

Ziyarette ÖSYM'nin yaptığı ve yapmayı planladığı sınavlar konusunda iş birliği yapılması konusunda istişarelerde bulunuldu. Karabük Üniversitesi ve ÖSYM, gelişmiş özelliklerini birbirine aktararak kurumsal kapasiteyi yükseltecek.

Kırışık, Karabük Üniversitesinin akademik başarıları ve bilimsel çalışmalarını ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ersoy ile paylaşarak, üniversitede yürütülen araştırma ve projeler hakkında bilgiler verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ersoy, Rektör Kırışık'a teşekkür etti. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Özgür Özel'den dikkat çeken Bahçeli iddiası

Özgür Özel'den çok konuşulacak Bahçeli iddiası

 Davutoğlu, kürsüde konuşurken hüngür hüngür ağladı: Kahroluyorum, utanıyorum

Davutoğlu, kürsüde konuşurken hüngür hüngür ağladı

 Bakan Güler, kışlasız bedelli bekleyenlere kapıyı kapattı

"Kışlasız bedelli" tartışmalarını bitiren sözler
İYİ Parti de asgari ücret için rakam verdi

Asgari ücret için o da rakam verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Masterchef 13 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? KPSS A Grubu meslekleri nelerdir, hangi meslekler olunur? KPSS A grubunda hangi memurluklar var? Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ne dedi? İsrail Türkiye'ye saldırır mı? Anderson Talisca Fenerbahçe'ye mi geliyor? Talisca Fenerbahçe ile anlaştı mı? ÖSYM TAKVİM 2025! YKS, KPSS A Grubu, ALES, MSÜ sınav tarihleri ne zaman, hangi ayda? ÖSYM sınav takvimi belli oldu mu? 2025 YKS, KPSS, YDS, ALES ne zaman yapılacak? Üniversite sınavı ne zaman 2025? TYT/AYT sınavları ne zaman, hangi tarihte? KPSS NE ZAMAN? 2025 KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Discord açılacak mı, ne zaman açılacak? 13 Kasım Discord erişim engeli kalkacak mı? Ehliyet yenileme ücreti, harcı ne kadar 2024? Ehliyet yenileme kaç günde gelir, son tarih ne zaman? 2025 YKS NE ZAMAN? YKS tarihi açıklandı mı? ÖSYM sınav takvimi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.