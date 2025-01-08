Karabük Üniversitesi'nden Kültür ve Sanat Hamlesi

Karabük Üniversitesi Kültür Sanat Çalışma Takımı ile üniversitenin kültürel mirasını güçlendirmeyi, sanatsal faaliyetleri artırmayı ve geliştirmeyi hedefliyor.

Kültür Sanat Çalışma Takımı, Karabük Üniversitenin kültürel değerlerini zenginleştirerek sanatsal etkinlikleri çeşitlendirmeyi ve bölgeye katkı sunmayı amaçlıyor. Bu çerçevede, Senato Odası'nda düzenlenen toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, kültür ve sanatın toplumları birleştiren gücüne vurgu yaptı. Rektör Kırışık, bu alandaki çalışmaların hem üniversite hem de bölge için taşıdığı öneme dikkat çekti.

Takım; görsel sanatlar, sanat tarihi, geleneksel sanatlar, minyatür, hat sanatı, müzik ve fotoğrafçılık gibi çeşitli alanlarda uzman akademisyenlerin katkılarıyla projeler hayata geçirecek.

Kültür Sanat Çalışma Takımı, üniversitenin akademik birikimini sanatla buluşturarak bölgesel ve ulusal düzeyde önemli bir etki oluşturmayı hedefliyor. Takım, hem üniversite öğrencilerinin hem de toplumun kültürel ve sanatsal etkinliklere daha fazla katılım sağlaması için kapsamlı çalışmalar yürütecek. - KARABÜK