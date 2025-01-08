Üye Girişi
Haberler
Ünlü fenomen Kerimcan Durmaz tutuklandı

Kerimcan Durmaz tutuklandı
ABD'deki orman yangınında dünyaca ünlü oyuncuların malikaneleri de küle döndü

Ünlü isimlerin evleri küle döndü lüks araçlar canlı yayında ezildi
Çarşaf çarşaf belge yayınladılar: Esma Esad İngiliz istihbaratına çalışmış

Esma Esad'ın ajan olduğu ortaya çıktı! İşte hizmet ettiği ülke
Hamas'tan Trump'ın 'Rehineleri bırakın yoksa kıyamet kopacak' tehdidine jet yanıt

Trump'ın dünyayı tedirgin eden tehdidine Hamas'tan jet yanıt

Karabük Üniversitesi'nden Kültür ve Sanat Hamlesi

Karabük Üniversitesi'nden Kültür ve Sanat Hamlesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük Üniversitesi Kültür Sanat Çalışma Takımı, üniversitenin kültürel mirasını güçlendirmeyi ve sanatsal faaliyetleri artırmayı hedefliyor. Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, kültür ve sanatın toplumları birleştirici gücüne vurgu yaptı.

Karabük Üniversitesi Kültür Sanat Çalışma Takımı ile üniversitenin kültürel mirasını güçlendirmeyi, sanatsal faaliyetleri artırmayı ve geliştirmeyi hedefliyor.

Kültür Sanat Çalışma Takımı, Karabük Üniversitenin kültürel değerlerini zenginleştirerek sanatsal etkinlikleri çeşitlendirmeyi ve bölgeye katkı sunmayı amaçlıyor. Bu çerçevede, Senato Odası'nda düzenlenen toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, kültür ve sanatın toplumları birleştiren gücüne vurgu yaptı. Rektör Kırışık, bu alandaki çalışmaların hem üniversite hem de bölge için taşıdığı öneme dikkat çekti.

Takım; görsel sanatlar, sanat tarihi, geleneksel sanatlar, minyatür, hat sanatı, müzik ve fotoğrafçılık gibi çeşitli alanlarda uzman akademisyenlerin katkılarıyla projeler hayata geçirecek.

Kültür Sanat Çalışma Takımı, üniversitenin akademik birikimini sanatla buluşturarak bölgesel ve ulusal düzeyde önemli bir etki oluşturmayı hedefliyor. Takım, hem üniversite öğrencilerinin hem de toplumun kültürel ve sanatsal etkinliklere daha fazla katılım sağlaması için kapsamlı çalışmalar yürütecek. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Uzmanından 7 büyüklüğünde deprem uyarısı! Bir kenti işaret etti
img

Tuğçe Tayfur'dan Ferdi Tayfur'a küfürlü mesaj!
img

Cesedinin yanında defalarca çalan telefona kimse bakamadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pizza Hut ve KFC'nin franchise sözleşmesi feshedildi

2 dev markanın Türkiye'deki tüm şubeleri kapanıyor
Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı

Erdoğan'a dikkat çeken çağrı! "Tek yetkili" diyerek seslendi
İşsiz kocasına boşanma davası açan kadın öğretmen, nafaka ödeyecek

Boşanma davası açan kadın öğretmen, mahkemenin kararıyla şoke oldu
Cansu Taşkın, Yılmaz Erdoğan'la özel anlarını anlattı: Sabaha kadar başımda bekledi

Yılmaz Erdoğan'la özel anlarını anlattı: Sabaha kadar...
Tuğçe Tayfur'un Ferdi Tayfur'a küfürlü mesaj attığı iddia edildi

Tuğçe Tayfur'dan Ferdi Tayfur'a küfürlü mesaj!
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde taciz skandalı! 23 yaşındaki genç kız mesajları yayınladı

Belediyede taciz skandalı! Genç kız, kendisine atılan mesajı yayınladı

Son Dakika Haberleri

Pizza Hut Türkiye'de kapatılacak mı? Pizza Hut Türkiye'den çekiliyor mu? KFC kapatılacak mı? KFC Türkiye'de kapatılacak mı? Atakan Yılmaz kimdir, tutuklandı mı? Atakan Yılmaz neden tutuklandı? ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 8 Ocak altın fiyatları yükseldi mi? ATV CANLI YAYIN İZLE || 8 OCAK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu? GELİNİM MUTFAKTA 8 OCAK PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 8 Ocak Çarşamba Gelinim Mutfakta kim kazandı? Kerimcan Durmaz ifadesinde ne dedi? Kerimcan Durmaz ne kadar ceza aldı? Kerimcan Durmaz tutuklandı mı, suçu ne? Kerimcan Durmaz neden tutuklandı? Kerimcan Durmaz kimdir? Kerimcan Durmaz kaç yaşında, nereli? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 8 OCAK | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? Dün akşam Survivor'da eleme potasına kim gitti?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.