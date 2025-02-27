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Karabük Üniversitesi'nden Gazetecilikte Büyük Başarı

Karabük Üniversitesi'nden Gazetecilikte Büyük Başarı
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Karabük Üniversitesi Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi, 34. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Aydın Doğan Genç İletişimciler Yarışması'nda dört ödül kazanarak en çok ödül alan en genç fakülte oldu.

Karabük Üniversitesi Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi, 34. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Aydın Doğan Genç İletişimciler Yarışması'nda dört ödül kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Aydın Doğan Vakfı tarafından düzenlenen yarışmada Karabük Üniversitesi Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi, dört farklı kategoride ödül alarak en fazla ödül kazanan en genç fakülte oldu. Öte yandan alınan bu ödüllerle, Karabük Üniversitesi yarışmada en çok ödül kazanan ikinci üniversite olma başarısını gösterdi.

İstanbul'da gerçekleşen ödül törenine, fakülteyi temsilen Doç. Dr. Burak Türten, Dr. Öğr. Üyesi Faruk Aşlakcı ve ödül alan öğrenciler katıldı.

Yarışmada Uğurcan Balkan röportaj dal kategorisi, Halil Tükenmez ise yazılı dal fotoğraf kategorisinde ikincilik elde etti. Merve Dülger görsel dal televizyon haberi, Bilal Bozkurt ise işitsel dal radyo haberi kategorisinde üçüncü oldu.

Ödül kazanan projelerin danışmanlığını ise; Prof. Dr. Mustafa İnce, Doç. Dr. Mevlüt Can Koçak, Doç. Dr. Burak Türten, Dr. Öğr. Üyesi Faruk Aşlakcı, Dr. Öğr. Üyesi Mesut Yılmaz ve Öğr. Gör. Serdar Sabuncu yürüttü. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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