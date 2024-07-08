Karabük Üniversitesi ile Oş Teknoloji Üniversitesi Arasında İş Birliği Protokolleri İmzalandı

Karabük Üniversitesi ile Oş Teknoloji Üniversitesi arasında iş birliği protokolleri imzalandı.

Kırgızistan'ın Oş Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tursunbaev Zhanbolot Zhanyshovich ve Oş Teknoloji Üniversitesi Dış İlişkilerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Akmataliev Asanbek Turgunbaevich'i Rektörlük makamında ağırladı. Ziyarete, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Çepni, Genel Sekreter Lütfü Köm ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Öğr. Gör. Adnan Uçur eşlik etti.

Yapılan görüşmede Kırışık, Zhanyshovich ile akademik iş birliklerinin güçlendirilmesi ve yapılabilecek projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Zhanyshovich'e ziyaretlerinden ötürü teşekkür eden Kırışık, "Bu iş birliği ile hem üniversitelerimiz hem de ülkelerimiz arasında güçlü akademik ve bilimsel bağlar kurmayı hedefliyoruz. Öğrencilerimiz ve akademisyenlerimiz için yeni fırsatlar oluşturacağız" dedi.

Zhanyshovich ise, "Karabük Üniversitesi ile yapacağımız bu iş birliği, üniversitemizin uluslararası alandaki varlığını güçlendirecek ve öğrencilerimize dünya standartlarında eğitim alma fırsatı sunacak" ifadelerini kullandı.

Görüşmenin ardından ortak araştırma projeleri, akademik iş birliği, öğrenci değişimi, ortak konferanslar, yurt dışı eğitim programları ve birçok iş birliği protokolleri imzalandı. - KARABÜK