Üye Girişi
Haberler

Karabük Üniversitesi ile Oş Teknoloji Üniversitesi Arasında İş Birliği Protokolleri İmzalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük Üniversitesi ile Oş Teknoloji Üniversitesi arasında yapılan görüşmeler sonucunda akademik iş birliklerinin güçlendirilmesi ve ortak projelerin yapılması konusunda anlaşmaya varıldı. İmzalanan protokoller arasında ortak araştırma projeleri, akademik iş birliği, öğrenci değişimi, ortak konferanslar ve yurt dışı eğitim programları yer alıyor.

Karabük Üniversitesi ile Oş Teknoloji Üniversitesi arasında iş birliği protokolleri imzalandı.

Kırgızistan'ın Oş Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tursunbaev Zhanbolot Zhanyshovich ve Oş Teknoloji Üniversitesi Dış İlişkilerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Akmataliev Asanbek Turgunbaevich'i Rektörlük makamında ağırladı. Ziyarete, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Çepni, Genel Sekreter Lütfü Köm ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Öğr. Gör. Adnan Uçur eşlik etti.

Yapılan görüşmede Kırışık, Zhanyshovich ile akademik iş birliklerinin güçlendirilmesi ve yapılabilecek projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Zhanyshovich'e ziyaretlerinden ötürü teşekkür eden Kırışık, "Bu iş birliği ile hem üniversitelerimiz hem de ülkelerimiz arasında güçlü akademik ve bilimsel bağlar kurmayı hedefliyoruz. Öğrencilerimiz ve akademisyenlerimiz için yeni fırsatlar oluşturacağız" dedi.

Zhanyshovich ise, "Karabük Üniversitesi ile yapacağımız bu iş birliği, üniversitemizin uluslararası alandaki varlığını güçlendirecek ve öğrencilerimize dünya standartlarında eğitim alma fırsatı sunacak" ifadelerini kullandı.

Görüşmenin ardından ortak araştırma projeleri, akademik iş birliği, öğrenci değişimi, ortak konferanslar, yurt dışı eğitim programları ve birçok iş birliği protokolleri imzalandı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Karabük Eğitim Yerel Güncel Haberler

Canlı yayında sert tartışma! Gazeteci Buket Aydın programı terk etti

Canlı yayında sert tartışma! Gazeteci Buket Aydın programı terk etti

 CHP lideri Özel'in, ışık açma-kapatma çağrısı yanıt buldu! Türkiye'nin birçok kentinden görüntüler geldi

CHP lideri Özel'in, ışık açma-kapatma çağrısı yanıt buldu! Türkiye'nin birçok kentinden görüntüler geldi

 Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın

Bakmadan Geçme

Lamine Yamal hangi takımda oynuyor, kaç yaşında, 16 yaşında mı? Malatya'da deprem mi oldu SON DAKİKA 10 Temmuz Çarşamba? FİFA merkezi nerede, hangi ülkede? 10 Temmuz Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Yeni Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Elazığ Valisi kim oldu? Yeni Çanakkale Valisi Ömer Toraman kimdir, nereli, kaç yaşında? Çanakkale Valisi kim oldu? Yeni Kocaeli Valisi İlhami Aktaş kimdir, nereli, kaç yaşında? Kocaeli Valisi kim oldu? 10 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! Yeni Malatya Valisi Seddar Yavuz kimdir, nereli, kaç yaşında? Malatya Valisi kim oldu? Yeni Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Diyarbakır Valisi kim oldu? 10 Temmuz 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 10 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 10 Temmuz 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 10 Temmuz Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 10 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 10 Temmuz 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle!
TÜİK Başkanı Çetinkaya'dan enflasyon hesaplamalarına ilişkin eleştirilere yanıt

TÜİK Başkanı Çetinkaya'dan enflasyon hesaplamalarına ilişkin eleştirilere yanıt
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title