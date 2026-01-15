Haberler

Karabük'te öğrenci, öğretmen ve veliler umre için yola çıktı

Karabük'te bulunan Kardemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öncülüğünde 47 kişilik bir kafile, 15 günlük umre ziyareti için kutsal topraklara uğurlandı. Öğrenci, öğretmen ve velilerin katılımıyla gerçekleşen uğurlama programında duygusal anlar yaşandı.

Karabük'te öğrenci, öğretmen ve velilerden oluşan 47 kişilik kafile, 15 günlük umre ziyareti için kutsal topraklara uğurlandı.

Kardemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öncülüğünde, Hüsna Turizm organizasyonuyla düzenlenen umre programına öğrencilerin yanı sıra öğretmenler ve veliler katıldı. Manevi yolculuk öncesinde kafile için uğurlama programı düzenlenirken, duygu dolu anlar yaşandı.

Umre ziyareti kapsamında kafilenin Mekke ve Medine'de 15 gün boyunca ibadetlerini yerine getireceği, kutsal mekanları ziyaret edeceği öğrenildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
