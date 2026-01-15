Karabük'te öğrenci, öğretmen ve veliler umre için yola çıktı
Karabük'te bulunan Kardemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öncülüğünde 47 kişilik bir kafile, 15 günlük umre ziyareti için kutsal topraklara uğurlandı. Öğrenci, öğretmen ve velilerin katılımıyla gerçekleşen uğurlama programında duygusal anlar yaşandı.
Kardemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öncülüğünde, Hüsna Turizm organizasyonuyla düzenlenen umre programına öğrencilerin yanı sıra öğretmenler ve veliler katıldı. Manevi yolculuk öncesinde kafile için uğurlama programı düzenlenirken, duygu dolu anlar yaşandı.
Umre ziyareti kapsamında kafilenin Mekke ve Medine'de 15 gün boyunca ibadetlerini yerine getireceği, kutsal mekanları ziyaret edeceği öğrenildi. - KARABÜK
