Karabük'teki Orman Yangını 24 Evi Yok Etti

Karabük'teki Orman Yangını 24 Evi Yok Etti
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Karabük'te meydana gelen orman yangını, Kamış köyündeki Merkez, Aktaş ve Aşağıyaka mahallelerinde toplamda 24 evi yok etti. Yangın sonrası vatandaşlar geçici barınma alanlarına yerleşmeye başladı. Yangında can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Karabük'te orman yangınlarından en çok etkilenen yerleşim yerlerinden biri olan Kamış köyündeki bir mahalle 24 evin yanmasıyla yok oldu.

Safranbolu ilçesine bağlı Çavuşlar köyünde başlayarak geniş bir alana yayılan ve 7 gün boyunca hem havadan hem karadan süren müdahalelerle kontrol altına alınan orman yangını yerleşim bölgelerini de etkiledi. Yangından en fazla etkilenen yerlerden biri olan Karabük merkeze bağlı Kamış köyündeki Merkez Mahalle'de 6, Aktaş Mahallesi'nde 5 ve Aşağıyaka Mahallesi'nde 25 ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince bölgede hasar tespit çalışmaları sürerken, yangın sonrası köyü terk eden vatandaşların da evlerine dönmeye başladığı görüldü. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda gönderilen konteynerlerin kurulumunun tamamlanmasının ardından vatandaşlar geçici barınma alanlarına yerleşti.

Köy muhtarı Recep Özdal, "Ekipler köyde çalışmalara başlamışlardı. Merkez Mahalle'ye 3, Aşağıyaka Mahallesi'ne 2 konteyner koydular" ifadelerini kullandı.

Yangında herhangi bir can kaybının yaşanmadığını belirten Özdal, "Merkezde 6, Aktaş'ta 5 ev ve 2 samanlık, Aşağıyaka'da tüm evler yandı, 1'i sağlam kaldı" diye konuştu.

Köyde yaşamın normale dönmeye başladığını aktaran Özdal, "Valimiz ve bakanlarımız bizi yalnız bırakmadılar. Ertesi gün jeneratör ile köye elektrik verilmeye başlandı. Asfaltımız atıldı" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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