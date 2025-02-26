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Karabük'te Ramazan Öncesi 350 Yardım Kolisi Dağıtıldı

Karabük'te Ramazan Öncesi 350 Yardım Kolisi Dağıtıldı
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Karabük Erzurumlular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere 350 adet yardım kolisini Karabük Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına teslim etti.

Karabük Erzurumlular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Ramazan ayı öncesi 350 adet yardım kolisini ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere Karabük Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına teslim etti.

Karabük Valisi Mustafa Yavuz önderliğinde hayata geçirilen, 'İşte birlik, güçte birlik Karabük' sloganı ile başlatılan kamu ve sivil toplum işbirliği projesi kapsamında Erzurumlular Derneği tarafından hayırseverlerin katkıları ile ramazan ayı öncesi yardım kolileri SYDV'ye teslim edildi.

Karabük Erzurumlular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İbrahim Bedir, valilik tarafından başlatılan projeyi dernek olarak önemsediklerini ifade ederek, "Bu bağlamda bu projeye katkı anlamında da bu sene yapmış olduğumuz Ramazan kumanyası yardım projesinde valilik Sosyal Yardımlaşma Vakfına bağışta bulunduk. Ramazan ayına girmeden bütün vatandaşların iftar sofralarında olalım diye düşündüğümüz için de böyle Ramazan öncesinde de çalışma başlattık. İnşallah 350 hanenin gönüllerinde dua sofralarında AŞ olacağız" dedi.

Karabük Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Derneği Müdürü Yasemin Canbaz ise, Dernek başkanı Bedir'e ve destek veren tüm hayırseverlere teşekkür ederek, " Valimizin himayelerinde başlatmış olduğumuz yardımlaşma ve dayanışmada sivil toplumun rolü projemizle ilgili faaliyetimizi sürdürüyoruz. Ramazan ayı münasebetiyle de ihtiyaç sahibi ailelerimizin adreslerine kolilerimize teslim edeceğiz inşallah. Başta dernek başkanımıza gösterdiği hassasiyetten dolayı ve destek veren tüm hayırseverlerimize de ayrıca teşekkür ediyorum" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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