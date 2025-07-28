Karabük'te Orman Yangınları İçin Yağmur Duası

Karabük'te Orman Yangınları İçin Yağmur Duası
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Karabük'ün Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde devam eden orman yangınları nedeniyle vatandaşlar yağmur duası yaptı. İlçe Müftüsü, duaların tarihi bir mekanda gerçekleştirildiğini vurgulayarak, yangınların doğaya ve insanlara etkilerini anlattı.

Karabük'ün Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde devam eden orman yangınları nedeniyle "yağmur duası" yapıldı. Seccade ve şemsiyesini alan vatandaşlar tarihi namazgahta dua etti.

Safranbolu İlçe Müftülüğü tarafından Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde 6 gündür devam eden orman yangınları ve uzun süredir yağmur yağmaması nedeniyle "yağmur duası" düzenlendi. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ilçedeki Hıdırlık Tepesi'ndeki namazgahta ikindi namazının ardından İlçe Müftüsü Aydın Bostancı tarafından yağmur duası yapıldı. Bostancı, dua öncesi yaptığı konuşmada Hıdırlık Tepesi'nin önemli bir mekan olduğunu aktararak, "Türkler Anadolu'ya geldiğinde Safranbolu'ya ulaştıklarında ilk yerleşme yeri olarak kayıtlarda ifade ediliyor. Buraya yerleşmişler, ilk defa buraya gelmişler, Hıdırellez programlarını burada yapmışlar. Tarihte yapılan bütün yağmur duaları burada yapılmış. Önemli, kültürümüzde, tarihimizde yeri olan bir mekandayız" dedi.

Yangınların bir haftadır devam ettiğini hatırlatan Bostancı, "Köylerimiz etkilendi, ilçelerimiz etkilendi, insanlar etkilendi, boşalan köyler oldu. Canlılar yandı, tabiattaki ayısı, kurdu, tavşanı, karıncası, böceği, belki binlerce can bu yangınla beraber can verdi. Dolayısıyla artık arşı alaya değdi tabiri caizse. Devletimiz ve milletimiz el birliğiyle bir mücadele veriyor. Bin 500-2 bin kişi ormanın dört bir yanında havadan-karadan mücadele veriyor. Allah yardımcıları olsun" diye konuştu.

Bostancı yağmur duasının üç gün boyunca devam edeceğini açıklarken, konuşmanın ardından yağmur duası yapıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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