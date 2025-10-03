Karabük'te Öğrencilere Hayvan Koruma Eğitimi

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında, Merkez Cumayanı İlkokulu ve Ortaokulu'nda eğitim gören 250 öğrenciye yönelik bilgilendirme ve gösteri faaliyeti gerçekleştirdi.

Etkinlikte, öğrencilere hayvan sevgisi, hayvanların korunması ve doğru davranış biçimleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Jandarma ekipleri, sokak hayvanlarının yaşam haklarına saygı duyulması gerektiğini vurgularken, hayvanlara karşı duyarlılık konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladı.

Öğrencilerle yapılan gösteriler ve interaktif etkinlikler sayesinde, çocukların konuya olan ilgisi artırıldı. Faaliyet sonunda öğrencilere çeşitli bilgilendirici materyaller dağıtıldı.

Karabük İl Jandarma Komutanlığı, benzer eğitim ve farkındalık çalışmalarına önümüzdeki dönemlerde de devam etmeyi planlıyor. - KARABÜK