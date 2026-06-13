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Karabük'te LGS heyecanı: Öğrenciler sınavda, veliler kapıda

Karabük'te LGS heyecanı: Öğrenciler sınavda, veliler kapıda
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Milli Eğitim Bakanlığınca 8. sınıf öğrencilerine yönelik LGS kapsamındaki merkezi sınav, Karabük'te başladı. Öğrenciler sınavda ter dökerken, aileleri okul bahçelerinde heyecanla bekledi.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, Karabük'te başladı.

Kent genelinde belirlenen sınav merkezlerine sabahın erken saatlerinde gelen öğrenciler, kimlik ve sınav giriş belgelerinin kontrol edilmesinin ardından salonlara alındı.

Öğrenciler sınavda ter dökerken, aileleri de okul bahçeleri ve çevresinde heyecanlı bekleyişlerini sürdürdü. Bazı veliler çocukları için dua ederken, bazıları ise sınavın sona ermesini bekledi.

Karabük'te sınavın sorunsuz şekilde gerçekleştirilmesi için okul çevrelerinde güvenlik ve trafik tedbirleri alındı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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