AFAD, kemoterapi hastasını kar engelini aşarak hastaneye ulaştırdı

Karabük'ün Yenice ilçesinde kemoterapi tedavisi gören bir kişi, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle AFAD ekipleri tarafından paletli araçla hastaneye ulaştırıldı.

İl genelinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, ulaşımda da aksaklıklar yaşandı. Yenice ilçesine bağlı Çamlı köyünde ikamet eden ve kemoterapi tedavisi için hastanede randevusu bulunan hastanın nakli için AFAD'dan yardım talep edildi.

Zorlu kış ve arazi şartlarını göz önünde bulunduran AFAD ekipleri, 88 paletli araçla harekete geçti. Köy yolunun karla kaplı olması nedeniyle paletli araçla hastanın evine ulaşan ekipler, hastayı güvenli bir şekilde alarak hastaneye sevk etti.