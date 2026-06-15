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Jandarma teşkilatının 187. yılı Karabük'te kutlandı

Jandarma teşkilatının 187. yılı Karabük'te kutlandı
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Karabük'te Jandarma Genel Komutanlığının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi, ardından tanıtım standı açıldı.

Karabük'te, Jandarma Genel Komutanlığının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Kutlama programı kapsamında Yenişehir Atatürk Anıtı'nda tören gerçekleştirildi. Törende anıta çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Programda günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılarak Jandarma Teşkilatının ülkenin huzur ve güvenliği için üstlendiği görevlerin önemine vurgu yapıldı.

Anıttaki programın ardından etkinlikler Kemal Güneş Caddesinde devam etti. Burada Karabük İl Jandarma Komutanlığı tarafından tanıtım standı açıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği stantta jandarmanın kullandığı ekipmanlar ve yürüttüğü faaliyetler hakkında bilgi verildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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