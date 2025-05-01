Ordu büyük konvoyla yola çıktı! Suriye'de Dürzi gruplarla çatışmalar sürüyor

Suriye'de ordu yola çıktı, İsrail'in karıştırdığı yere gidiyorlar
1 Mayıs'ta çıkan olaylarda 409 kişi gözaltına alındı

1 Mayıs'ta sokaklar yine karıştı! İşte gözaltına alınanların sayısı
Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e Kanal İstanbul tepkisi: Gözlerindeki bandı çıkarsın

Masaya vura vura söyledi! Özel'e çok sert "Kanal İstanbul" tepkisi
Aren bebeği öldüresiye döven caniden mide bulandıran ifade

Sevgilisinin bebeğini öldüresiye döven caniden mide bulandıran ifade

Karabük'te İlk Kez Berberler ve Kuaförler Festivali Düzenleniyor

Karabük'te İlk Kez Berberler ve Kuaförler Festivali Düzenleniyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

11 Mayıs, 'Berberler ve Kuaförler Günü' olarak kutlanacak ve bu çerçevede Karabük'te ilki düzenlenecek olan festivalde berber ve kuaförlerin yetenekleri sergilenecek, yürüyüşler ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

Karabük'te 11 Mayıs'ın "Berberler ve Kuaförler Günü" olarak ilan edilmesi dolayısıyla, bu yıl ilk kez "Berberler ve Kuaförler Festivali" düzenlenecek.

Karabük Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Erol Işık, etkinliklerle dolu bir gün geçireceklerini belirterek tüm vatandaşları festivale davet etti.

Göreve geldikleri günden bu yana oda üyeleriyle birlikte mesleklerini en iyi noktaya taşımak için çalıştıklarını vurgulayan Başkan Işık, "11 Mayıs'ta Kemal Güneş Caddesi'nde festivalimizin açılışını mehteran takımı eşliğinde yapacağız. Festival kapsamında stantlar kurarak meslektaşlarımızın yeteneklerini sergileyeceğiz, manken yürüyüşleri düzenleyeceğiz" dedi.

Festival programı akşam saatlerinde de devam edecek. Başkan Işık, etkinliklerin Kanyon Düğün Salonu'nda verilecek akşam yemeği ve 100. Yıl Kültür Merkezi'nde mesleki gösterilerle süreceğini belirtti.

Işık, "Bizim mesleğimizde görsellik ön planda. 11 Mayıs'ta berber ve kuaförlerin nasıl sanatkar olduklarını herkese göstereceğiz. Yolumuzda kararlılıkla ilerliyoruz" diye konuştu.

Haftalık tatil uygulaması konusunda da çok hassas olduklarını dile getiren Işık, bu konuda üyelerin haklarını korumak için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Festivalin tüm vatandaşlara açık olduğunu yineleyen Işık, katılım çağrısında bulundu. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.