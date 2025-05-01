Karabük'te İlk Kez Berberler ve Kuaförler Festivali Düzenleniyor

Karabük'te 11 Mayıs'ın "Berberler ve Kuaförler Günü" olarak ilan edilmesi dolayısıyla, bu yıl ilk kez "Berberler ve Kuaförler Festivali" düzenlenecek.

Karabük Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Erol Işık, etkinliklerle dolu bir gün geçireceklerini belirterek tüm vatandaşları festivale davet etti.

Göreve geldikleri günden bu yana oda üyeleriyle birlikte mesleklerini en iyi noktaya taşımak için çalıştıklarını vurgulayan Başkan Işık, "11 Mayıs'ta Kemal Güneş Caddesi'nde festivalimizin açılışını mehteran takımı eşliğinde yapacağız. Festival kapsamında stantlar kurarak meslektaşlarımızın yeteneklerini sergileyeceğiz, manken yürüyüşleri düzenleyeceğiz" dedi.

Festival programı akşam saatlerinde de devam edecek. Başkan Işık, etkinliklerin Kanyon Düğün Salonu'nda verilecek akşam yemeği ve 100. Yıl Kültür Merkezi'nde mesleki gösterilerle süreceğini belirtti.

Işık, "Bizim mesleğimizde görsellik ön planda. 11 Mayıs'ta berber ve kuaförlerin nasıl sanatkar olduklarını herkese göstereceğiz. Yolumuzda kararlılıkla ilerliyoruz" diye konuştu.

Haftalık tatil uygulaması konusunda da çok hassas olduklarını dile getiren Işık, bu konuda üyelerin haklarını korumak için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Festivalin tüm vatandaşlara açık olduğunu yineleyen Işık, katılım çağrısında bulundu. - KARABÜK