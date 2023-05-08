Karabük'te İl Genel Meclisi son oturumu yapıldı

Karabük İl Genel Meclisi Mayıs Ayı toplantılarının son oturumu İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen başkanlığında yapıldı.

Oturumda, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şerafettin Kelleci, yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında İl Genel Meclis üyelerine ayrıntılı bilgilendirmede bulundu. Kelleci, "Göreve geldiğimiz günden bu yana İl Genel Meclis Başkanımız ve meclis üyelerimiz ile sistemli, koordineli ve uyum içeresinde çalışarak köylerimize hizmet veriyoruz. Memleketimizin menfaatine olan işleri birlikte yapıyoruz. İlçe müdürlüklerimizde görevlendirdiğimiz teknik personellerimizle sorunları hızlı bir şekilde çözüme ulaştırıyoruz. Çalışmalarımızı bu minvalde devam ettirerek köylerimizi her geçen gün daha yaşanabilir bir hale getireceğiz" diye konuştu.

Yapılan bilgilendirmenin ardından, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, İl Genel Meclisi mayıs ayı toplantılarında çok önemli kararların alındığını belirterek, "İmar planları, memba tahsisleri, yol ağları, kamu kurumlarına yer tahsisleri ve idaremizin işletmiş olduğu Bulak Mencilis Mağarasının giriş ücretleri konuları görüşülerek karara bağlanmıştır. Almış olduğumuzun kararların ilimize, ilçelerimize ve köylerimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi. - KARABÜK