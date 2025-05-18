Karabük'te Trafik Kazası: 4 Yaralı

Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

KARABÜK - Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.A. idaresindeki 37 AU 621 plakalı otomobil, S.Ç.Y. yönetimindeki 06 EY 5955 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada S.Y., S.Y. ve E.G. isimli çocuklarla, sürücü S.Ç.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.