Karabük'te yüzlerce kişi Gazze için yürüdü

Karabük'te sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların katılımıyla, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki göstermek için yürüyüş yapıldı. Yüzlerce kişi bir araya gelerek Gazze'deki insan hakları ihlallerine dikkat çekti.

Karabük'te, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki göstermek için sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların katılımıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Filistin'e Destek Platformu tarafından düzenlenen programda, yüzlerce kişi İsrail'in Filistin'de sürdürdüğü saldırılara tepki göstermek için bir araya geldi. Yenişehir Camii önünde toplanan kalabalık, ellerinde pankartlar ve attıkları sloganlarla yürüyüşe başladı. Katılımcılar, belirlenen güzergah üzerinden ilerleyerek Ticaret ve Sanayi Odası önüne kadar yürüdü. Yürüyüş boyunca Gazze'de yaşananlara dikkat çeken sloganlar atan grup, programın sonunda Ticaret ve Sanayi Odası önünde toplandı. Burada Kur'an-ı Kerim tilaveti okunmasının ardından basın açıklaması yapıldı.

Programa katılan Özkan Çetinkaya, yaptığı konuşmada, dünyada yaşanan insan hakları ihlallerine dikkat çekerek, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Çetinkaya, Gazze başta olmak üzere farklı coğrafyalarda yaşanan olaylara değinerek, "Tüm dünyanın bir topluluğun yok edilmesine zulüm ve zalimliği televizyonlardan izlediğimiz bir dönemden geçiyoruz. Söz konusu Müslüman olunca farklı bir yaklaşım sergileniyor" dedi.

Çetinkaya, Filistin meselesinin tarihi boyutuna da işaret ederek, birlik ve dayanışma çağrısında bulundu. Etkinlik, yapılan duaların ardından sona erdi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran-ABD müzakerelerinde kriz patlak verdi! O konuda bir türlü anlaşamıyorlar

Müzakerelerde ilk günde kriz patlak verdi! O konuda anlaşamıyorlar
47 yıl sonra tarihi temas: ABD ve İran aynı masada

Tam 47 yıl sonra bir ilk
Irak'ta yeni cumhurbaşkanı Nizar Amedi oldu

Seçimler tamamlandı! Komşuya Kürt cumhurbaşkanı
Cardi B’de babalık krizi! DNA sonucu gerçeği ortaya çıkardı

İfşa gibi sonuç! Büyük sır açığa çıktı
Fişe yazdığı kelime Ruslara kahkaha attırdı ama işten kovuldu

Fişe yazdığı kelime Ruslara kahkaha attırdı ama işten kovuldu
İran tehdit etti, ABD gemisi Hürmüz'den geri döndü

İran tehdit etti, ABD anında geri adım attı
Ünlü içerik üreticisi bütün dünyanın adını ezbere bildiği isimden daha fazla kazanıyor

1.5 yıllık kazancı olay oldu!

Cardi B’de babalık krizi! DNA sonucu gerçeği ortaya çıkardı

İfşa gibi sonuç! Büyük sır açığa çıktı
Kütahya'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi

Kütahya'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
İsrail'i Türkiye korkusu sardı: Eşi benzeri görülmemiş güç gösterisi

Türkiye fena korkuttu: Eşi benzeri görülmemiş güç gösterisi