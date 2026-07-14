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Dadaşlar geleneksel piknik şöleninde buluştu

Dadaşlar geleneksel piknik şöleninde buluştu
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Karabük Erzurumlular Derneği'nin düzenlediği 8. Geleneksel Piknik Şöleni'nde hemşehriler bir araya gelerek birlik ve beraberlik mesajı verdi. Dernek Başkanı İbrahim Bedir, Dadaşlık kültürünün dayanışma ve kardeşlik değerlerini vurguladı.

Karabük Erzurumlular Derneği tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen Geleneksel Piknik Şöleni, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Etkinlikte bir araya gelen hemşehriler, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Karabük'te yaşayan çok sayıda Erzurumlunun katıldığı piknikte, Dadaşlık kültürünün önemli değerleri olan dayanışma, kardeşlik ve yardımlaşma ön plana çıktı. Ailelerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte katılımcılar, doğayla iç içe keyifli bir gün geçirdi.

Etkinlikte konuşan Karabük Erzurumlular Derneği Başkanı İbrahim Bedir, derneğin sadece bir sivil toplum kuruluşu olmadığını, aynı zamanda büyük bir aile olduğunu belirtti.

Bedir, "Dadaşlık; zor zamanda omuz omuza, güzel zamanda yürek yüreğe olmaktır. Bizler Karabük'te Erzurum'un kültürünü temsil eden gönül elçileriyiz. Pikniğimize katılarak birlik ve beraberliğimize ortak olan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Derneğimiz, Karabük'teki tüm Dadaşların evi ve sarsılmaz kalesidir. Geleneklerimizi yaşatarak bu birlikteliği gelecek nesillere taşımaya kararlıyız." dedi.

Samimi bir atmosferde geçen etkinlikte katılımcılar çeşitli sosyal aktivitelerle vakit geçirirken, birlik ve beraberlik mesajları verildi. Program, hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından sona erdi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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