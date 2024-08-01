Karabük'te Emniyet Personelleri İçin Rütbe Terfi Töreni Düzenlendi

Karabük'te görevli emniyet personelleri için rütbe terfi töreni düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünde görev yapan ve bir üst rütbeye terfi eden emniyet personelleri için Valilik Toplantı Salonunda rütbe terfi töreni düzenlendi. Törene Vali Mustafa Yavuz ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri ile emniyet mensupları katıldı.

Vali Yavuz rütbe alan emniyet mensuplarını tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi.

Polis teşkilatının, güvenlik güçlerinin suç ve suçluyla mücadelede fedakarca çalıştığını ifade eden Yavuz, "Halkımızın huzuru, güvenliği ve esenliği için geceli gündüzlü çalışan fedakar emniyet teşkilatı Karabük halkıyla bütünleşiyor" dedi.

Tören, terfi alan personele apoletlerinin takılmasıyla sona erdi. - KARABÜK