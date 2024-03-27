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Karabük'te 60. Kütüphane Haftası Kutlamaları

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Karabük'te 26 Mart-4 Nisan tarihleri arasından kutlanan 60. Kütüphane Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Zübeyde Hanım İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü'nde düzenlenen programa AK Parti Milletvekili Cem Şahin, Vali Yardımcısı Erol Özkan, kurum müdürleri, öğretmenler, aileler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program açılış konuşmaları ile başladı.

Kendisinin de kitap düşkünü olduğunu belirten Milletvekili Cem Şahin, "Küçük çaplı bir kütüphanem var. Sahaflar benim düzenli mekanlardır. Hiçbir zaman okumayacağım kitabı satın almam. Aldığım kitapları muhakkak okurum. Bu vesile ile 60. Kütüphane Haftamızı kutluyorum" dedi.

Konuşmanın ardından minik öğrenciler tarafından Kütüphane Haftası Temalı Gösterimi yapılmasıyla program sona erdi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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