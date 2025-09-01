Karabük'te 2025-2026 Adli Yılı Törenle Başladı

2025-2026 Adli Yılı, Karabük'te gerçekleştirilen törenle başladı.

Karabük Adliyesinde düzenlenen törene; Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Aynur Çelik, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Baro Başkanı Emrah Köklü, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, hakimler, savcılar, avukatlar ve adliye personeli katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende protokol üyeleri birer konuşma yaptı. Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, yeni adli yılın önceki yılların muhasebesini yapma fırsatı sunduğunu ifade ederek daha adil ve etkin bir yargı hizmeti için özveriyle çalışacaklarını belirtti.

Adalet Komisyonu Başkanı Aynur Çelik ise, adliyelerin yeni yıla hazır olduğunu ve yapılan görevlendirmelerle yargı teşkilatının daha güçlü bir yapıya kavuştuğunu vurguladı.

Baro Başkanı Köklü de yeni adliye binası için sürecin başladığını, kısa süre içinde ihaleye çıkılmasının planlandığını ve binanın 2026 yılı sonunda hizmete girmesinin öngörüldüğünü dile getirdi.

Karabük Üniversitesi Rektörü Kırışık da törende yer alarak üniversitenin kente ve kurumlar arası iş birliğine verdiği önemin altını çizdi. Hukukçu kimliğiyle de adalet camiasına yakın olan Rektör Kırışık, Karabük'te üniversite ile tüm kurumlar arasında olduğu gibi adliye teşkilatıyla da güçlü iş birliklerinin sürdüğünü ifade etti. - KARABÜK