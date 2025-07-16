Karabük'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı

Karabük'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Karabük Valiliği tarafından Kemal Güneş Caddesi üzerinden organize edilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, şehitler için dua edildi ve 15 Temmuz Belgeseli izletildi.

Programda konuşan Karabük Valisi Mustafa Yavuz, 15 Temmuz'un, milletin cesaretle yazdığı bir destan olduğunu belirterek, "Demokrasimize uzanan FETÖ hain kalkışmasının bertaraf edildiği o kutlu direnişin dokuzuncu yılında, ecdadın kefensiz yatan mirasına sahip çıkarak, imanla, irfanla, cesaretle ve sarsılmaz bir kararlılıkla zaferin adının Türkiye olduğunu tüm dünyaya yeniden ilan etmiştir. Yediden yetmişe kadın, erkek, genç, yaşlı, sivil, asker ve polis binlerce vatan evladı, 'başaramayacaksınız' nidalarıyla bağımsızlık onuruna, demokrasimize, devletimizin bekasına ve kutlu varlığına zerrece leke sürdürmemiş, direnişin adını Türkiye koymuştur" dedi.

AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin ise konuşmasında, "FETÖ terör örgütü aziz milletimizin sarsılmaz iradesi, cesareti ve direnişi karşısında hüsrana uğramıştır. O gece milletimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hürriyetine, iradesine ve bağımsızlığına sahip çıkmıştır" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından çeşitli etkinliklerin yer aldığı program, günün anlam ve önemine dair düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Sancak devir teslimi ve gece yarısı okunan selalar ile program sona erdi. - KARABÜK