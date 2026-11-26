Karabük Safranbolu'da yerleşim yerine inen tilki cep telefonu kamerasıyla kaydedildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Barış Mahallesi'ne kadar inen tilki, mahalle sakinlerinin dikkatini çekti. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülediği tilki, kendisine yapılan çağrıya rağmen çevrede bir süre dolaştıktan sonra uzaklaştı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yerleşim yerine kadar inen tilki, mahalle sakinlerinin dikkatini çekti. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydettiği tilki, kendisine yapılan çağrıya rağmen bölgeden uzaklaştı.
Olay, Barış Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bir tilki gören vatandaş, hayvanı cep telefonu kamerasıyla görüntülemeye başladı.
Vatandaşın "Gel gel" diyerek çağırdığı tilki, bir süre çevrede dolaştıktan sonra uzaklaşarak gözden kayboldu.
O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı