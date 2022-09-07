Karabük haberi! Safranbolu'da 'Kendi Kentimde 1 Gün Turistim' Uygulaması Başladı

Karabük haberi... Safranbolu Belediyesi’nin "Kendi Kentimde 1 Gün Turistim" uygulaması bugün başladı. Safranbolu, Karabük ve Karabük’ün diğer ilçelerinde ikâmet eden vatandaşların Safranbolu’yu önemli ve tarihi yapılarıyla tanıması için organize edilen gezinin ilkine, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse de katıldı.

Safranbolu Belediyesi'nin "Kendi Kentimde 1 Gün Turistim" uygulaması bugün başladı. Safranbolu, Karabük ve Karabük'ün diğer ilçelerinde ikamet eden vatandaşların Safranbolu'yu önemli ve tarihi yapılarıyla tanıması için organize edilen gezinin ilkine, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse de katıldı.

Üstü açık otobüs ile saat 11.00'de Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'ndan hareket eden ekip, rehberin anlatımı eşliğinde Bağlar bölgesi üzerinden Hıdırlık'a geldi. Burada onlara çay ikramı yapıldı. Daha sonra Tarihi Çarşı yürüyüşüne çıkan vatandaşlar, Kazdağlı Meydanı'nda otobüse binerek Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda geziyi tamamladı.

"ÖNEMLİ OLAN BU KENTTE YAŞAYANLARIN BU KENTİN DEĞERİNİ BİLMELERİ"

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Önemli olan bu kentte yaşayanların bu kentin değerini bilmeleri ve bu kent hakkında bilgi sahibi olmaları" ifadeleriyle projenin önemine dikkat çekti. Kendi Kentimde 1 Gün Turistim projesini daha önce oluşturduklarını ancak pandemi dolayısıyla 2 senedir yapamadıklarını belirterek, "Biz turistik bir kentiz ve dışarıdan gelen misafirlerimize Safranbolu'muzu anlatıyoruz. İlaveten şehrimizde yaşayan ve Tarihi Çarşı'yı görme ya da detaylı olarak dinleme fırsatı elde edememiş kendi vatandaşlarımıza da anlatalım istedik. En önemlisi de bu bence, kendi değerlerimizi önce bizim bilmemiz, özümsememiz ve gelenlere anlatabilmek adına bilinçli olmamız gerekiyor. Bundan sonra eğer fırsatımız olursa ve okullar da kabul ederse, öğrencilerimizle de bu gezileri yapmak istiyoruz" diye konuştu.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden yapılan duyuruda, her çarşamba yapılacak geziye katılmak isteyenlerin, Safranbolu Belediyesi web sitesinin duyurular kısmında yer alan başvuru formunu doldurması ve Halk Masalarına teslim etmesi istendi. Kontenjanın 30 kişi ile sınırlı olduğu hatırlatıldı.