Karabük haberleri | Hastalığına yenik düşen Çadlı öğrenci Karabük'te defnedildi Yerel Haberler Karabük gündem haberine göre Hastalığına yenik düşen Çadlı öğrenci Karabük'te defnedildi Hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Karabük Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği öğrencisi Alhadj Oumar Alio kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Hastalığına yenik düşen Çadlı öğrenci Karabük'te defnedildi KARABÜK - Hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Karabük Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği öğrencisi Alhadj Oumar Alio kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Çad'dan Türkiye'ye eğitim için gelen Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği öğrencisi Alhadj Oumar Alio Tüberküloz hastalığı nedeniyle tedavi tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.Çadlıöğrenci için Karabük Üniversitesi Camiinde cenaze töreni düzenlendi. Törene Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Yaşar ve Prof. Dr. Mücahit Coşkun, Prof. Dr. İzzet Açar, akademik, idari personel ve çok sayıda öğrenci katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Alio eğitim gördüğü Karabük'te toprağa verildi. Yerel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı Karabük Yerel Güncel Haberler

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