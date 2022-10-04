Karabük haber! Safranbolu Belediyesi Yol Çalışmalarına Hız Kattı

Safranbolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı Asfalt Şantiye Şefliği ekipleri, kış sezonu öncesi çalışmalarını hızlandırdı.

Haftalık çalışma programı doğrultusunda pek çok mahalle ve caddede asfalt çalışmalarını tamamlayan ekipler, son olarak Barış Mahallesi'nde asfalt serimine devam ediyor.

Vatandaşların taleplerini de dikkate aldıklarını belirten Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Sezon tamamlanmadan önce hedefimiz olan 20 bin tona ulaşmayı planlıyoruz. Ekiplerimiz çalışmalarına ara vermeden devam ediyorlar" diye konuştu.

DAHA YAŞANILIR BİR SAFRANBOLU

Fen İşleri Müdürlüğü'nün planlı ve mesai mefhumu gözetmeden çalışması sonucunda hedefe yaklaştıklarını kaydeden Başkan Elif Köse, "Malumunuz önümüz kış. Vatandaşlarımızın günlük hayatlarını normal şartlarda idame ettirebilmeleri için tüm birimlerimiz canla başla çalışıyorlar. Her zaman söylediğimiz gibi amacımız çok daha yaşanılır bir Safranbolu. Bu amaçla halkımızın da destekleri ile güzel işler ortaya koyuyoruz" dedi.

Başkan Köse, Barış Mahallesi'nin ardından ihtiyaç duyulan diğer mahallelerde de çalışmaların devam edeceğini sözlerine ekledi.