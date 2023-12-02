Karabük Bartınlılar Derneği Kongresinde Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Korkut Seçildi
Karabük Bartınlılar Derneği'nin yapılan kongresinde Yönetim Kurulu Başkanı olarak Yüksel Korkut seçildi. Yeni yönetim, ilk ziyaretlerini Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Safranbolu TSO Başkanı Erol Altuntepe ve Safranbolu AK Parti İlçe Başkanı Muhammet Yasin Aydın'a gerçekleştirdi.
Karabük Bartınlılar Derneğinin yapılan kongresinde Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Korkut oldu.
Karabük Bartınlılar Derneği Kongresi yapıldı. Tek liste ile gidilen seçimde yeni başkan Yüksek Korkut oldu.
Dernekte Fatih Erdem, Gülhan Kaynar, Erol Altuntepe, Şerife Salman, Gülcan Karagülle, Coşkun Aloğlu, Orhan Buyurman, Şevki Alper ve Adem Karapınar isimleri yer aldı.
Yeni yönetim ilk ziyaretini Karabük Valisi Mustafa Yavuz ile Safranbolu TSO Başkanı Erol Altuntepe ve Safranbolu AK Parti İlçe Başkanı Muhammet Yasin Aydın'a yaptı. - KARABÜK