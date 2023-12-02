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Karabük Bartınlılar Derneği Kongresinde Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Korkut Seçildi

2 Aralık 2023 17:45 Son Güncelleme: 17:47 Abone Ol

Karabük Bartınlılar Derneği'nin yapılan kongresinde Yönetim Kurulu Başkanı olarak Yüksel Korkut seçildi. Yeni yönetim, ilk ziyaretlerini Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Safranbolu TSO Başkanı Erol Altuntepe ve Safranbolu AK Parti İlçe Başkanı Muhammet Yasin Aydın'a gerçekleştirdi.