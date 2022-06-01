Karabağlar Kent Konseyi'nden Belediye Başkanı Selvitopu'na Ziyaret - Haberler

Karabağlar Kent Konseyi Yürütme Kurulu; Kadın, Emekli, Engelli ve Muhtarlar Meclisi yöneticileriyle çalışma gruplarının temsilcileri, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'nu ziyaret etti.

Karabağlar Belediyesi Muzaffer İzgü Konferans Salonu'nda konuklarını ağırlayan Başkan Selvitopu, ziyaret nedeniyle Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Alev Ağrı ve konsey yöneticilerine teşekkür etti. Karabağlar Kent Konseyi'nin çalışkan ve üretken yapısını korumasını dileyen Başkan Selvitopu, "Kentin dinamiklerinin kentle ilgili düşüncelerini, taleplerini yerel yönetimlere aktarmalarının önemli araçlarından biri de Kent Konseyleri. Bu yönüyle çok önemli bir görev yürütüyorsunuz. Birçok konuda fikir üretebilir ve bunları yerel yönetimlere aktarabilirsiniz. Böylece kentle ilgili sorunların çözümüne katkı koyabilirsiniz" dedi.

Kent Konseylerinin mutlaka yasal statüye kavuşturulması ve özerk bütçeye sahip olması gerektiğini vurgulayan Başkan Selvitopu, "Bana göre Kent Konseyleri laf olsun diye kurulmamalı. Mutlaka kurumsal bir yapıya kavuşturulmaları gerekiyor" diye konuştu.

Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Ağrı da meclis ve çalışma gruplarının ayrı ayrı ziyaretleri yerine grup olarak Karabağlar Belediyesi'ne gelmeyi tercih ettiklerini belirterek, "Bu fırsatı verdiğiniz ve her zaman yanımızda olduğunuz için sizlere teşekkür ediyoruz. Karabağlar için hep birlikte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ancak sizin ve çalışma arkadaşlarınızın isteyerek, severek yaptığı destekler bizim için büyük şans" dedi.

Ağrı daha sonra Başkan Selvitopu'na çiçek vererek teşekkür etti.

ANKA / Yerel