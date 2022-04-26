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Karabağlar Belediyesi, Çocukları Yazarlarla Buluşturmaya Devam Ediyor

ANKA - Emel Türegün - Yerel
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Karabağlar Belediyesi, Çocukları Yazarlarla Buluşturmaya Devam Ediyor

Karabağlar Belediyesinin düzenlediği “Çocuklar yazarlarla buluşuyor” etkinliği kapsamında öykü ve çocuk kitabı yazarı Ferda İzbudak Akıncı, çocuklarla bir araya geldi.

Karabağlar Belediyesinin düzenlediği "Çocuklar yazarlarla buluşuyor" etkinliği kapsamında öykü ve çocuk kitabı yazarı Ferda İzbudak Akıncı, çocuklarla bir araya geldi.

Barış Semt Merkezi'nde düzenlenen ve Karabağlar'daki ilkokul öğrencilerinin katıldığı etkinlikte Akıncı, yazar olmaya nasıl karar verdiğini anlattı ve şimdiye kadar yazmış olduğu kitaplar hakkında bilgi verdi. Çocukların sorularını da yanıtlayan Akıncı, onlardan hayallerinin peşinden gitmelerini ve bunları gerçekleştirmek için çaba göstermelerini istedi.

Etkinlik sonunda Karabağlar Belediyesi Başkan Yardımcısı Y. Güven Güngörmüş, Yazar Akıncı'ya katılımlarından dolayı teşekkür ederek adına dikilen fidan sertifikası verdi.

Yazar Ferda İzbudak Akıncı daha sonra çocuklara "Mutluluk Sokağı" isimli kitabını imzaladı.

ANKA / Emel Türegün - Yerel

Karabağlar Belediyesi, Ferda İzbudak Akıncı, Çocuk, Yerel, Haberler

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