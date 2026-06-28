Şanlıurfa'da Kara Kuvvetleri'nin 2235'inci Kuruluş yıl dönümü kutlandı

TÜRK Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın 2235'inci kuruluş yıl dönümü, Şanlıurfa'da düzenlenen törenle kutlandı.

Yüzbaşı Ali Saip Ursavaş Kışlası'nda gerçekleştirilen programa Şanlıurfa Vali Yardımcısı Mehmet Deniz Arabacı, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Üzeyir Durmuş, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sait Ağan, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Deniz Yılmaz, askeri personel ve çok sayıda vatandaş katıldı. Müzik dinletisiyle başlayan programda birlik ve beraberlik mesajları verildi. Tören kapsamında düzenlenen çeşitli sergiler de ziyaretçilerin ilgisini gördü. Katılımcılar, sergilenen son teknolojik silah ve materyalleri inceleyerek Kara Kuvvetleri'nin tarihi, gelişimi ve askeri kabiliyetleri hakkında bilgi aldı. Etkinliklerin ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar kışla içerisini gezerek stantları ve sergi alanlarını ziyaret etti. Katılımcılar, Türk Kara Kuvvetleri'nin köklü geçmişine vurgu yaparak, bu tür organizasyonların milli birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirdiğini ifade etti.

Program, Türk Kara Kuvvetleri'nin tarihi mirasını ve disiplinli yapısını yansıtan etkinliklerle sona erdi.

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı