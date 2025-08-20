Kara Kuvvetleri Komutanı Metin Tokel Bayburt Valiliğini Ziyaret Etti

Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevine atanan Orgeneral Metin Tokel, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Tuncay Altuğ ile birlikte Bayburt Valiliğini ziyaret etti.

Erzincan'ın ardından Bayburt'a gelen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, valiliği ziyaret etti. Bayburt Valisi Mustafa Eldivan tarafından karşılanan Orgeneral Tokel'e çiçek takdim edildi. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Orgeneral Tokel, Vali Eldivan ile görüştü. Vali Eldivan, günün anısına Orgeneral Tokel'e çini plaket hediye ederek, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu. - BAYBURT