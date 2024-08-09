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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, çok sayıda general ve amiralin ataması yapıldı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan 117 generalin ataması yapıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 32 amiral, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda ise 38 generalin görev yerleri ve pozisyonları değişti.

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarına bağlı 187 general ve amiralin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan 117 generalin ataması yapıldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 32 amiral, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda ise 38 generalin görev yerleri ve pozisyonları değişti.

Kaynak: AA / Yerel

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Yorumlar (1)

Yunuss Bayern:

Son imzası olur umarım

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