Kapıköy Sınır Kapısı'nda altyapı yetersizliği tepki çekiyor

Van'ın Kapıköy Sınır Kapısı giriş ve çıkış noktalarındaki yetersizlik, park sorunu, uzun bekleme süreleri, dinlenme alanları, tuvalet ve mescit bulunmaması vatandaşların tepkisine neden oluyor.

Saray ilçesinde bulunan Kapıköy Sınır Kapısı, özellikle yaz aylarında artan yolcu yoğunluğu nedeniyle vatandaşların tepkisini çekmeye devam ediyor. Giriş ve çıkış noktalarındaki yetersizlik, uzun bekleme süreleri, dinlenme alanlarının bulunmaması tuvalet ve mescit ihtiyacı, sınır kapısını kullanan vatandaşları olumsuz etkiliyor. Yolcular, sınır kapısında saatlerce beklemek zorunda kaldıklarını belirterek, mevcut giriş ve çıkış noktalarının yoğunluğu karşılamadığını ifade etti. Özellikle yaşlılar, çocuklu aileler ve engelli bireylerin bu süreçte büyük zorluk yaşadığı dile getirildi.

Vatandaşlar, sınır kapısında bekleyen yolcular için gölgelikli oturma alanları, dinlenme noktaları ve sosyal kullanım alanlarının bulunmamasının büyük bir eksiklik olduğunu vurguladı. Uzun yolculuk yapan insanların temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek uygun alanların oluşturulması gerektiğini belirten vatandaşlar, özellikle sıcak havalarda yaşanan mağduriyetin her geçen gün arttığını söyledi.

"Tuvalet ve mescit sorunu"

Bir diğer önemli sorun ise mescit yetersizliği oldu. Yolcular, ibadetlerini rahatlıkla yerine getirebilecek yeterli ve düzenli bir mescit alanının bulunmamasının önemli bir eksiklik olduğunu ifade ederek, bu konuda da gerekli düzenlemelerin yapılmasını istedi. Vatandaşlar, Kapıköy Sınır Kapısı'nın Türkiye'nin İran'a açılan önemli sınır kapılarından biri olduğuna dikkat çekerek şu çağrıda bulundu:

"Kapıköy, Van'ın ve ülkemizin vitrini konumunda. Ancak yaşanan yoğunluk ve eksiklikler hem vatandaşları hem de ülkemize gelen misafirleri olumsuz etkiliyor. Giriş-çıkış noktalarının artırılmasını, bekleme sürelerinin azaltılmasını, dinlenme alanları ile mescit ihtiyacının bir an önce giderilmesini istiyoruz. Yetkililerimizin bu sorunlara kalıcı çözüm üretmesini bekliyoruz."

Sınır kapısını kullanan vatandaşlar, Kapıköy'ün artan yolcu kapasitesine uygun şekilde modernize edilmesi ve fiziki eksikliklerin giderilmesiyle hem hizmet kalitesinin yükseleceğini hem de Van'ın önemli bir ulaşım noktası olarak daha iyi bir görünüme kavuşacağını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı