Niksar'ın Yazıcık beldesinde karakol açılışı - Haberler

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Niksar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Yazıcık Jandarma Karakol Komutanlığı hizmet binasının açılışını yaptı.

Yazıcık beldesinde karakolun açılışı için düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İl Jandarma Komutanı Albay Bahri Bostancı, karakol hakkında bilgi verdi.

Vali Hatipoğlu, konuşmasında, her zaman büyük başarılara ve fedakarlıklara imza atmış Jandarma Teşkilatının, devletin en önemli temel taşlarından birisi olduğunu söyledi.

Hizmet binasının hayırlı olmasını dileyen Hatipoğlu, şunları dile getirdi:

"Jandarma Teşkilatımız, ülkemizin en ücra noktalarına kadar hizmet götürebilen aynı zamanda oralarda devletimizin kimsesizlerin kimsesi olma ilkesini yerine getiren güzide bir kuruluşumuz. Dolayısıyla kılcal damarlarımız gibi düşündüğümüz bu karakollarımızı yeniden ihya etmek büyük bir önem taşıyor. Ben karakolumuzun hizmete açılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kahraman jandarmamız ve emniyet teşkilatımız, ülkemizin iç güvenliği hususunda her zaman karşısına çıkan her engeli aşacak kabiliyet ve imkan içindedir. Bizler de onlarla birlikte aynı zamanda dünyanın en önemli kriz bölgesinin tam ortasında bir huzur adası olarak yaşayan Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak aynı kararlılık içinde bu huzur ve sükun adasını korumak, barışı, esenliği temin etmek için gecemizi gündüzümüze katarak çalışacağız. Karakolumuzun hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Törende, jandarma köpek timlerinin gösterisi davetliler tarafından beğeniyle izlendi.

Vali Numan Hatipoğlu ve protokol üyeleri, açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Yazıcık Karakolu'nu gezdi.

Açılışa, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, Niksar Kaymakamı İlhami Doğan, Başçiftlik Kaymakamı Feyza Yılmaz, Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, İl Emniyet Müdürü Adnan Armağan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Albay Bahri Bostancı ve vatandaşlar katıldı.