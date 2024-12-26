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Kapadokya Üniversitesi ve KKTC Sivil Havacılık Dairesi İş Birliği Görüşmeleri

Kapadokya Üniversitesi ve KKTC Sivil Havacılık Dairesi İş Birliği Görüşmeleri
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Kapadokya Üniversitesi, KKTC Sivil Havacılık Dairesi ile yaptığı görüşmelerde sivil havacılık sektörünün gelişimi ve uluslararası mevzuata uyum konularında iş birliği yapma kararı aldı.

Kapadokya Üniversitesi (KÜN), Lefkoşa'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi ve beraberindeki sivil havacılık yetkilileri ile potansiyel iş birliği konularında görüşmelerde bulundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sivil havacılık sektörünün sürdürülebilir gelişimini hedefleyen, uluslararası havacılık mevzuatına uyumlu, milli mevzuatın geliştirilmesi konusunda Üniversitemiz ile iş birliği yapılmasına karar verildi.

T&T Ercan Havalimanı İşletmesi yetkililerinin de bulunduğu görüşmelerde, KÜN tarafından Türkiye'de geliştirilen ve uygulanan insansız hava aracı kayıt sistemi ve slot hizmet merkezi otomasyon sistemlerine yönelik sunum yapıldı. Söz konusu uygulama ve sistemlerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kurulmasına yönelik fikir alışverişinde bulunuldu.

KKTC Sivil Havacılık Dairesi yetkilileri, iş birliği çalışmalarının, ülkenin uluslararası sivil havacılık standartlarına entegrasyonunda kritik bir rol oynayacağını belirtti. KÜN yetkilileri ise çalışmanın, KKTC'nin uluslararası havacılık mevzuatına uyum sağlaması ve Ercan Havalimanı'nın Türkiye dışındaki uluslararası uçuşlara açılması için önemli bir hazırlık süreci olduğunu vurgulayarak Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında akademik ve teknik iş birliklerini güçlendireceğini ifade etti. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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