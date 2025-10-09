Kapadokya Üniversitesi'nden Gastronomi ve Turizm Araştırmaları Kongresi Bildiri Kitabı

Kapadokya Üniversitesi (KÜN), kurucusu Alev Alatlı anısına 24-25 Nisan tarihlerinde düzenlediği Kapadokya Gastronomi, Gıda ve Turizm Araştırmaları Kongresi (KAPGTAK 2025) Bildiri Kitabı'nı yayımlandı.

Editörlüğünü KÜN Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ali Ilgaz'ın üstlendiği kitap, gastronomi alanında uzman akademisyenlerin ve araştırmacıların katkılarıyla, akademik ve sektörel gelişmeleri bir araya getirerek bilim dünyasına değerli bir kaynak sunuyor.

Zengin içerik, güncel araştırmalar

Bildiri kitabında yer alan çalışmalar; sürdürülebilir tarım ve turizmden fonksiyonel gıdaya, gastronomi turizminden yenilikçi üretim tekniklerine, gastronomik mirastan dijitalleşmeye kadar geniş bir alana ışık tutuyor. Ayrıca "nörogastronomi", "3D baskı teknolojileri ile alternatif gıda üretimi", "metaverse ve sanal gastronomi deneyimleri" gibi geleceğin gastronomisine yön verecek konuları okuyuculara sunuyor.

KÜN, gastronomi alanında katkılarını sürdürüyor

Kongrede sunulan bildiriler, yalnızca akademik camiaya değil; aynı zamanda gastronomi sektörü, gıda endüstrisi ve turizm profesyonelleri için de yol gösterici nitelikte. Bu kapsamda Kapadokya Üniversitesi, yayımladığı bildiri kitabıyla gastronomi alanındaki bilimsel üretime katkı sağlamanın yanı sıra sektörle akademiyi buluşturan bir köprü işlevi görüyor. Eser, eğitim ve araştırma faaliyetleriyle Türkiye'nin gastronomi literatürüne katkı sunarken, geleceğin mutfak teknolojilerinden kültürel mirasın korunmasına kadar pek çok yeniliği içinde barındırmasıyla hem öğrenciler hem de araştırmacılar için referans niteliğinde bir çalışma olarak öne çıkıyor. - NEVŞEHİR