Kapadokya'da Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Toplantısı Gerçekleşti

Kapadokya'da Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Toplantısı Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu'nun 28. Başkanlar Kurulu Toplantısı, Kapadokya'nın merkezi Nevşehir'de yapıldı. Toplantıda basın sorunları ve çözüm önerileri ele alındı.

Türkiye'nin en büyük gazetecilik mesleki çatı örgütü olan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu'nun 28. Başkanlar Kurulu Toplantısı'na, Unesco Dünya Miras Listesi'nde yer alan Kapadokya'nın merkezi Nevşehir ev sahipliği yaptı.

Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya, TGK Başkanı Nuri Kolaylı, Başkanlar Kurulu Danışmanı Mustafa Arslan, TGK Genel Sekreteri Ergün Ata, Medya İş Sendikası Başkan Vekili Sinan Özer, 7 bölgenin federasyon başkanları, 81 ilin cemiyet başkanları, yöneticileri ve çok sayıda gazeteci katıldı. Toplantıya Yalova Gazeteciler Cemiyeti adına, aynı zamanda Gemlik Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yardımcısı Ömer Faruk Demirok da iştirak etti.

Toplantıda divan kurulu başkanlığını TGK Genel Başkan Vekili Sefa Özdemir, divan kurulu üyeliğini ise TGK Genel sekreteri Ergün Ata ve TGK Yönetim kurulu üyesi, Kapadokya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Koca yürüttü.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantıda, basınının sorunları ve çözüm önerileri masaya yatırıldı. Meslek yasası, basın ilan tarife ücretleri, dijitalleşmenin getirdiği dönüşümler, basılı gazetelerin yaşadığı sıkıntılar, internet medyası, sosyal medya gazeteciliği ve basın emekçilerinin sosyal hakları gibi konular üzerinde değerlendirmeler yapıldı.

TGK Genel Başkanı Nuri Kolaylı konuşmasında gazetecilerin haklarının korunması, sansürle mücadele ve basın özgürlüğü konularına değindi.

Program sonunda konfedrasyona üye olan Kayseri Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ ve Şırnak Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Halil Azizoğlu'na rozetleri alkışlar eşliğinde takıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Savaşın başından bu yana bir ilk! İran dronu İsrail'i vurdu

Savaşın başından bu yana bir ilk! Demir Kubbe'yi aştı
Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat ağabeyi tarafından öldürüldü

Parti genel başkanı, ağabeyi tarafından öldürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Arakçi'yi kabul etti

Sınırımızda savaş devam ederken Erdoğan'dan kritik kabul
YKS'ye geç kaldı, babası ikna etmeye çalışırken 'Zaten istemiyordum' dedi

Babası görevlileri ikna etmeye çalışırken oğlunun söylediği bomba
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jeff Bezos düğünü için Venedik'i kapattı! Organizasyon tüm şehri felç etti

Ünlü iş insanı düğünü için şehri kapattı! Halk ayaklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya 'Netanyahu'ya kanmayın' uyarısı

Savaş sürerken Erdoğan'dan dünyaya "Netanyahu" uyarısı
Fenerbahçe'den 77 milyon euroluk yıldıza resmi teklif

Fenerbahçe'den 77 milyon euroluk yıldıza resmi teklif
İslam ülkesi, Trump'ı Nobel'e aday gösterdi

İslam ülkesi, Trump'ı Nobel'e aday gösterdi
Çağatay Ulusoy'a ikinci vatandaşlık Bulgaristan'dan

Çağatay Ulusoy'dan sürpriz hamle! Komşu ülkenin vatandaşlığını aldı
Fenerbahçe'de neler oluyor! Taraftar transfer beklerken takımın yıldızı da ayrılıyor

Taraftar transfer beklerken takımın yıldızı da ayrılıyor
250'den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde

250'den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.