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Kapadokya'da Sıcak Hava Balonları Tekrar Uçmaya Başladı

Kapadokya'da Sıcak Hava Balonları Tekrar Uçmaya Başladı
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Kapadokya'nın sıcak hava balonları, bir haftalık aradan sonra olumsuz hava koşullarının düzelmesiyle yeniden havalandı. Yaklaşık üç bin turist, balonlarla eşsiz manzarayı gökyüzünden izleme fırsatı buldu.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya'da hizmet veren sıcak hava balonları, bir haftalık aradan sonra tekrar uçmaya başladı.

UNESCO Dünya Doğal ve Kültür mirası listesinde yer alan Kapadokya bölgesinde olumsuz hava muhalefeti nedeniyle bir haftadır yapılamayan sıcak hava balon turları bugün tekrar başladı.

Sabahın erken saatlerinde merkeze bağlı Göreme beldesindeki balon kalkış alanlarına gelen sıcak hava balonları uçuş için hazırlandı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Kapadokya slot merkezinin onayından sonra gökyüzüne havalanan 156 sıcak hava balonları eşsiz bir manzara oluşturdu. Yaklaşık üç bin yerli ve yabancı turist Kapadokya'nın eşsiz manzarasını gökyüzünde izleme fırsatı buldu.

Balon pilotu Türker Oğuz da yaptığı açıklamada, "7 günlük aradan sonra tekrar uçtuk. Çok güzel bir uçuş oldu. Sabah saatlerinde hava çok soğuktu, şu anda hava da ısınmaya başladı. Uçuşlar nedeniyle hem müşteriler memnun, hem de biz memnunuz" ifadelerini kullandı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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