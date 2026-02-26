Haberler

Kapadokya kar altında kartpostallık görüntüler oluştu

Güncelleme:
Kapadokya'da etkili olan kar yağışı, peribacalarını beyaza bürüyerek eşsiz manzaralar ortaya çıkardı. Yerli ve yabancı turistler, karla kaplı vadilerde yürüyüş yaparak bu güzellikleri ölümsüzleştirdi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da etkili olan kar yağışı peribacalarını beyaza bürüyerek kartpostallık manzaralar oluşturdu. O manzara dron ile havadan görüntülendi.

Nevşehir'de gece saatlerinde başlayan ve sabahın ilk ışıklarına kadar aralıklarla devam eden kar yağışı, Kapadokya bölgesinde eşsiz görüntüler ortaya çıkardı. UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miras Listesi'nde yer alan peribacaları, vadiler ve kaya oyma tarihi yapılar karla kaplanınca bölge adeta beyaz gelinliğe büründü. Sabah saatlerinde bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler, karla kaplı vadilerde yürüyüş yaparak bol bol fotoğraf çekti. Özellikle Göreme, Uçhisar ve Ortahisar çevresinde oluşan manzaralar ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Turistler, Kapadokya'yı her mevsim güzel bulduklarını ancak kış aylarında oluşan manzaranın ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu belirtti. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
