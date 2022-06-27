Kapadokya'da havalı duş turistlerin hoşuna gidiyor

Nevşehir'in Göreme Beldesi başta olmak üzere bir çok bölgesinde yapılan ATV turlarına ilgi her geçen gün artıyor. Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslardan sonra daha güvenli hale gelen ATV turları, Kapadokya bölgesinde yapılabilecek en güzel aktiviteler arasında yer alıyor.

ATV turlarına katılan yüzerce yerli ve yabancı turistler önce eşsiz güzelliğe sahip Kapadokya'ya vadilerini ATV ile geziyor. Akşam gün batımında ise Göreme Beldesine bağlı Roz vadisine gelerek toplu şekilde güneşin batışını izliyorlar. Turu tamamlayan turistler Kapadokya vadilerinde toza bulandıkları için firmalar tarafından hava ile duş almaları sağlanıyor. Kapadokya bölgesini gezmeye gelen turistler; "ATV turu çok güzel ve eğlenceliydi. Çok deli dolu bir şoförlük yaptım. Kapadokya çok inişli çıkışlı. Bu vadilerde ATV ile gezmek mükemmeldi" şeklinde konuştular.

"Balondan sonra ATV turu"

Kapadokya bölgesinde gün boyu ATV turların yapıldığını ancak gün batımına yakın yapılan turların daha çok rağbet gördüğünü söyleyen ATV firma sahibi Abdullah Eroğlu; "Kapadokya'da ATV ile yapılan Sunset turu popüler bir turdur. Kapadokya bölgesinde en çok balon turları tercih ediliyor. Balon turundan sonra gün içinde yapılabilecek en güzel aktivite ATV turları. Bu turların da en yoğun olduğu tur ise gün batımı turlarıdır. Kapadokya'ya gelen bütün misafirlerimizi ATV turlarına davet ediyoruz" dedi. Kapadokya'da ATV turlarına katılan yerli ve yabancı turistler; "Turumuz çok güzel ve keyifliydi. Kapadokya manzarası içinde bir tur yaptık. Gün batımını ülkemizin en güzel bölgesi Kapadokya'dan izledik" ifadelerini kullandı.

'Hava ile duş alıyorlar'

ATV turunu tamamlayan yerli ve yabancı turistler Kapadokya'nın eşsiz coğrafyasında yer alan vadileri gezdikten sonra tozlarından hava ile temizleniyorlar. İşletme önünde bulunan hava tabancası ile duş alan misafirler; "ATV turu çok güzeldi. Buraya gelen herkese tavsiye ediyoruz. Kapadokya'ya gelen herkes bence bunu denemeli. Çok güzel bir ekiple gezdik. İlk defa hava ile duş alacam. Bende merakla bekliyorum. Kapadokya'da havalı duş alıyoruz" şeklinde konuştu.

İşletme sahibi Selçuk Kılınç da yaptığı açıklamada; "Kapadokya'da ATV turu düzenliyoruz. Vadi ve gün batımı turundan az önce geldik. Kapadokya vadileri toz toprak. Müşterilerimizden bundan çok memnunlar ve çok eğleniyorlar. Turdan dönen misafirlerimiz ellerini ve yüzlerini su ile yıkamak istiyorlar. Biz buna izin vermiyoruz. Su ile ellerini yüzlerini yıkadıklarında çamur oluyorlar. Müşterilerimiz bu toz topraktan zevk alıyorlar, yağmurlu havalarda çamura giriyorlar. Kapadokya'nın özelliği bu. Misafirlerimiz turu tamamladıktan sonra bizde otele gidene kadar çamurlu gitmesinler diye hava ile duş aldırıyoruz. Bu durumdan da çok memnunlar" şeklinde konuştu. - NEVŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel