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Kapadokya 1. Ulusal Yapay Zeka Buluşmasına Ev Sahipliği Yapacak

Kapadokya 1. Ulusal Yapay Zeka Buluşmasına Ev Sahipliği Yapacak
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Kapadokya Üniversitesi'nin ev sahipliğinde 17-18 Ekim tarihlerinde düzenlenecek olan 1. Ulusal Yapay Zeka Buluşması'nda, akademi ve iş dünyasından önemli isimler bir araya gelerek yapay zekanın güncel gelişmelerini ve etkilerini tartışacak.

Kapadokya, 1. Ulusal Yapay Zeka Buluşmasına ev sahipliği yapacak.

Kapadokya Üniversitesi ev sahipliğinde yapılacak olan, 1. Yapay Zeka Buluşmasına Türkiye'nin önde gelen akademisyenleri, iş insanları, girişimciler ve öğrencileri bir araya getiriyor. KUİS Merkez Direktörü Prof. Dr. Çiğdem Gündüz Demir, İTU AI merkezi YK Üyesi ve AITR Eşbaşkanı Prof. Dr. Altan Çakır katkıları ile Ürgüp Fabrika Yerleşkesinde düzenlenecek olan bu zirvede, yapay zekanın güncel gelişmeleri ve geleceğe yönelik etkileri kapsamlı bir şekilde ele alınacak. Etkinlik boyunca, akademi ve iş dünyasından uzmanlar, yapay zekanın topluma, ekonomiye ve teknolojiye sunduğu fırsatları ve karşılaşılan zorlukları tartışacak. Kapadokya Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamada etkinlik; ilk gün Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, Türkiye Bilişim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı, İş Bankası Grubu Yapay Zeka Fabrikası Başkanı Barış Karakullukçu ve Doğuş Teknoloji CDO'su Özcan Çavuş'un açılış konuşmaları ile başlayacak. İkinci gün açılış konuşması ise Softtech Genel Müdürü M. Bülent Özçengel tarafından yapılacak. Yürütme kurulu üyelerinden KÜN Mütevelli Heyet Başkan Funda Aktan, KUİS merkez direktörü Prof. Dr. Çiğdem Gündüz Demir, İTU AI merkezi YK üyesi ve AITR eş başkanı Prof. Dr. Altan Çakır'ın da yer alacağı etkinlikte, iş dünyası ile akademi arasındaki iş birliklerinin güçlendirilmesi adına geniş kapsamlı bilgi paylaşımı sağlanması hedefleniyor. KÜN, Yapay Zeka Fabrikası, KUIS AI, İTÜ AI CENTER ve AI TR (Türkiye'nin Yapay Zeka Platformu) iş birliği ile düzenlenecek etkinlikte yapay zeka teknolojilerinin geleceği, iş dünyası ve girişimcilik ekosistemine etkisi, kamu politikaları ve etik, sektörel dönüşümler için yapay zekanın rolü gibi birçok başlık ele alınacak. İş Bankası Yapay Zeka Fabrikası tarafından düzenlenen Demoday'de Anadolu'dan girişimler, yatırımcılar ile buluşarak stratejik ilişkiler geliştirme imkanı elde edecek. İki gün sürecek etkinlikte, Türkiye'nin yapay zeka konusundaki stratejik yaklaşımları ve kamu güvenlik politikaları da Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Daire Başkanı Furkan Civelek, Bilgem Yapay Zeka Enstitüsü Başkanı Dr. Mehmet Haklıdır ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Timuçin Gürel'in de katılacağı panellerde ele alınacak. Katılımcılar, aralarında Softtech Genel Müdürü M. Bülent Özçengel, Dimes CEO'su Ozan Diren, Doğuş Teknoloji CDO'su Özcan Çavuş, Beko Global Dijital Ürünler Veri ve Yapay Zeka Direktörü Sevgi Çakmak ve Eczacıbaşı Holding Bilgi ve İletişim Sistemleri Grup Başkanı Hilmi Koçak'ın da bulunduğu pek çok lideri dinleme fırsatına kavuşacak. Etkinlik; ana sponsorlar Doğuş Teknoloji ve Softtech, oturum sponsorları Kredi Kayıt Bürosu (KKB) ve Unilever, destek sponsorları Eczacıbaşı Bilişim, Pegasus Havayolları, Coca Cola, Dimes ve Pros Studio' nun kıymetli katkılarıyla hayata geçirilecek.

Etkinlik çerçevesinde üniversite öğrencileri de yapay zeka çözümleri içeren fikirlerini hazırlayacakları çalışmalarla sektörün önde gelen yatırımcılarına ve liderlerine sunma fırsatı elde edecekler. Etkinlik; Kapadokya üniversitesinin ev sahipliğinde 17-18 Ekim tarihlerinde yapılacak. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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