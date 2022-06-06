Kapadokya 1 milyon ziyaretçiyi aştı - Haberler

Kapadokya 1 milyon ziyaretçiyi aştı

NEVŞEHİR - Kapadokya'da covid-19 salgını tedbirleri nedeniyle son iki yıldır düşen ziyaretçi sayıları artmaya devam ediyor. UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Türkiye'nin önemli kültür turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini yılın ilk beş ayında 1 milyon 30 bin 491 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Türkiye'nin güzel atlar diyarı, peribacaları ve eşsiz güzellikteki vadileri, sıcak hava balonculuğu, yeraltı şehirleri ile ünlü turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesi'nde bulunan Göreme Açık Hava Müzesi başta olmak üzere, Zelve, Açıksaray Ören Yeri, Çavuşin, El Nazar, Karanlık, Gülşehir St. Jean Kilisesi, Nevşehir, Ürgüp ve Hacıbektaş Veli Müzesi, Hacıbektaş Atatürk Evi, Özkonak, Tatlarin, Kaymaklı ve Derinkuyu yer altı kentlerini mayıs ayında 477 bin757 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Kapadokya bölgesinde bulunan ören yeri, müze ve yer altı şehirlerini 477 bin 757 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Kapadokya Bölgesinde en çok ziyaret edilen yerlerin başında Zelve Açık Hava Müzesi oldu. Zelve Açık Hava Müzesi'ni 135 bin 64 yeri ve yabancı turist ziyaret etti. Ayrıca, Göreme Açık Hava Müzesi'ni 127 bin 675 kişi ziyaret ederken, Kaymaklı Yer Altı Şehri'ni 70 bin 900 kişi, Derinkuyu Yer Altı Şehri'ni 43 bin 791 kişi, Hacıbektaş Veli Müzesi'ni 42 bin 110 kişi, Karanlık Kiliseyi ise 18 bin 53 kişi ziyaret etti.