Haberler

Kanserde Erken Teşhis Hayat Kurtarır Temalı Etkinlikler Kayseri'de Düzenlendi

Kanserde Erken Teşhis Hayat Kurtarır Temalı Etkinlikler Kayseri'de Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında Kayseri Kalesi, kanserle mücadelenin simgesi mor renkle ışıklandırıldı. Etkinliklerle tütünle mücadele, erken teşhis ve sağlıklı yaşam konularında toplum bilgilendiriliyor.

3- 9 Eylül Halk Sağlığı Haftası etkinliklerinin ikinci gününde, 'Kanserde Erken Teşhis Hayat Kurtarır' teması kapsamında anlamlı bir farkındalık çalışması gerçekleştirildi. Şehrin tarihi sembollerinden biri olan Kayseri Kalesi, kanserle mücadelenin simgesi kabul edilen mor renk ile ışıklandırıldı.

Hafta boyunca düzenlenecek etkinliklerle; tütünle mücadele, kanser tarama programları ve erken teşhisin önemi, sağlıklı beslenme, dijital bağımlılıkla mücadele, hareketli yaşam gibi farklı konularda toplumun bilinçlendirilmesi amaçlanıyor. Ayrıca Aile Sağlığı ve Sağlıklı Hayat Merkezleri'nde sunulan hizmetlerin tanıtımı yapılarak vatandaşların hizmetlerden daha etkin şekilde faydalanması hedefleniyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Nihal Candan'ın babası Hakan Candan canlı yayında gözyaşlarını gizleyemedi

Acılı baba canlı yayında konuştu: Onları tanıyamaz hale geldim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamdi Akın müjdeyi verdi! Fenerbahçe stadının yeni kapasitesi belli oldu

Müjdeyi verdiler! Fenerbahçe stadının yeni kapasitesi belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.