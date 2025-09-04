Kanserde Erken Teşhis Hayat Kurtarır Temalı Etkinlikler Kayseri'de Düzenlendi

3- 9 Eylül Halk Sağlığı Haftası etkinliklerinin ikinci gününde, 'Kanserde Erken Teşhis Hayat Kurtarır' teması kapsamında anlamlı bir farkındalık çalışması gerçekleştirildi. Şehrin tarihi sembollerinden biri olan Kayseri Kalesi, kanserle mücadelenin simgesi kabul edilen mor renk ile ışıklandırıldı.

Hafta boyunca düzenlenecek etkinliklerle; tütünle mücadele, kanser tarama programları ve erken teşhisin önemi, sağlıklı beslenme, dijital bağımlılıkla mücadele, hareketli yaşam gibi farklı konularda toplumun bilinçlendirilmesi amaçlanıyor. Ayrıca Aile Sağlığı ve Sağlıklı Hayat Merkezleri'nde sunulan hizmetlerin tanıtımı yapılarak vatandaşların hizmetlerden daha etkin şekilde faydalanması hedefleniyor. - KAYSERİ