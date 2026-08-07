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Hatay'da 500 Bin Sosyal Konut Projesi Kurası: Kanser Hastası Engelli Fuat Torun'un Gözyaşları Duygu Dolu Anlar Yaşattı

Hatay'da 500 Bin Sosyal Konut Projesi Kurası: Kanser Hastası Engelli Fuat Torun'un Gözyaşları Duygu Dolu Anlar Yaşattı
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Hatay’da 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında ev hayali gerçek olan kanser hastası engelli Fuat Torun’un gözyaşı içerisinde, "Çok kötü günlerim geçti, 3 defa ameliyat oldum ve çok duyguluyum.

Hatay'da 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında ev hayali gerçek olan kanser hastası engelli Fuat Torun'un gözyaşı içerisinde, "Çok kötü günlerim geçti, 3 defa ameliyat oldum ve çok duyguluyum. Evim olacağını hayal edemezdim, çok şükür Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin" sözleri duygulandırdı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla Antakya ilçesinde 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Hatay konut belirleme kurası gerçekleştirildi. Törene hak sahibi olan vatandaşlar da katıldı. Kurdele kesiminin ardından noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirildi.

Depremde enkaz altında kalmaktan 10 saniyeyle kurtulduğunu anlatan 72 yaşındaki kanser hastası Fuat Torun, "Kura sonucunu bekliyorum. Çok mutluyum, oğlumun evinde oturuyordum yıkıldı. Enkazdan son 10 saniyede kurtuldum, çok duyguluyum ve sevinçliyim. Rabbim devletimize zeval vermesin. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim. Ev sahibi olacağımı hayal edemezdim, kanserliyim ve engelliyim. Çok kötü günlerim geçti, 3 defa ameliyat oldum ve çok duyguluyum. Evim olacağını hayal edemezdim, çok şükür Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Konteynerde otuyordum, çıkaracaklardı nereye gideceğimi düşünüyordum ve şimdi evim ne zaman teslim edilir diye düşünüyorum. 18 yaşından beri kiradayım, inşallah bu sene kendi evim olacak" dedi.

35 yıllık kiracı olduğunu söyleyen Bilal Kar, ev almanın hayalini bile kuramazken ev sahibi olduğunu dile getirerek, "35 yıldır kiracıydım, sonunda Allah'a şükür hayallerimize Cumhurbaşkanımız ve devletimiz kavuşturdu. Çok mutluyum, ev alacağıma inanmıyordum ama şu an yaşadığım mutluluğun tarifi yok. Ev almam imkansızdı, şu an hak sahibiyim ve evim var. Listede ismim çıktı, çok mutluyum. Allah herkese nasip etsin" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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