Kandıralı balıkçılar yasağın kalkmasına saatler kala koç kesti

Kocaeli'nin Kandıralı ilçesinde balıkçılar, av yasağının kalkmasına saatler kala hazırlıklarını tamamladı, koç keserek dualar etti.

Gece yarısı itibariyle denize açılacak olan Kandıralı balıkçılar son hazırlıklarını tamamladı. Yeni av sezonu için Kandıra ilçesine bağlı Kefken Liman'ında tören düzenlendi. Törene Kocaeli Vali Yardımcısı Ekrem Çalık, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Kandıra Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Tarım Orman İl Müdürü Yüksel Çil, Kefken Liman Başkanı Yakup Koca, Kefken Çevre ve Köyleri Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hayri Uçar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yeni av sezonu için koç kesildi, dualar edildi. Denize açılmak için gece yarısını beklemeyen balıkçılar, sezondan umutlu olduklarını söyledi.

"İnşallah bereketli bol kazançlı bir sezon olur"

13 yıl deniz kenarında görev yaptığını söyleyen Kocaali Vali Yardımcısı Ekrem Çalık, "Yeterince balık tuttuğumuz ve balık yetiştirdiğimizi söyleyemeyiz, balık tüketme kültürümüz hamsi ve istavrit dışında yok. Balık ya yeterince yetişmiyor ya da avlanmıyor. Balık tüketim kültürümüzü daha da geliştirmemiz lazım. Bunu da tarım müdürümüze artı bir çalışma alanı olarak ifade etmiş olalım. İnşallah bereketli bol kazançlı bir sezon olur, Kandıra ve ülkemiz için hayırlara vesile olur" şeklinde konuştu.

"Balık insanoğlunun hayatı için çok önemi bir besin maddesi"

Av sezonunun bereketli geçmesini dileklerinde bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, "Balık insanoğlunun hayatı için çok önemi bir besin maddesi. Hatta balık kırmızı etten daha kıymetlii sağlık açısından sayılamayacak faydaları var. Dolayısıyla balık hem ekonomiye katkı hem sağlığa katkılı. Balıkçılara hayır duası ediyoruz. Allah kaza bela göstermesin, hayırlı bereketli bol mahsullerle balıkçılarımız buraya gelsin diye dua ediyoruz. Bu iş bizim hem kültürümüz hem de bu işe emek verenlere saygımızın bir gereği. Yeni nesillere bu güzel kültürü aktarmamız lazım. Balıkçılarımızı şenliklerle uğurlamamız lazım. Kocaeli'ye 'Sanayinin başkenti' denir ama, ticaretin bilimin, teknolojinin, sporun ve tarımın da başkentidir. Büyükşehir belediyesi olarak tarımın, hayvancılığın ve balıkçılığın daha verimli olması için bu alanda emek veren hemşehrilerimiz için her türlü katkıya açığız" dedi.

"12 metre üstü teknelerimiz vira bismillah diyecek"

Kefken Çevre ve Köyleri Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hayri Uçar, "Bu akşam 12 metre üstü teknelerimiz vira bismillah diyecektir. Geçen senelerde yaşanan olumsuzlukların bu sene yaşanmamasını temenni ediyorum. 2022-2023 su ürünleri avcılığı sezonunun bol ve bereketli geçmesini temenni ederim" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ