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Kanada Heyeti Çanakkale Savaşları Tarihi Alanı'nda Görüşme Gerçekleştirdi

Kanada Heyeti Çanakkale Savaşları Tarihi Alanı'nda Görüşme Gerçekleştirdi
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Kanada Devleti'nden gelen heyet, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı Başkanı İsmail Kaşdemir ile görüşerek yapılacak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Kanada Devleti'nden gelen heyet Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile görüştü.

Görüşmede Kanada Büyükelçisi Kevin Hamilton, Newfoundland Labrador Eyaleti Kültür, Turizm ve Sanat Bakanı Stave Crocker, Newfoundland Labrador Eyaleti Adalet ve Güvenlik Bakanı Bernard Davis, Newfoundland Labrador Eyaleti Askeri İlişkiler ve Gaziler Parlamenti Müsteşarı Perry Trimper, Newfoundland Labrador Eyaleti Meclis Üyesi Lin Paddock, Newfoundland Labrador Eyaleti Meclis Üyesi James Dinn, Newfoundland Labrador Eyaleti Kültür, Turizm ve Sanat Bakan Yardımcısı Jamei O'Dea yer aldı.

Ziyarette, yapılacak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Uluslararası İlişkiler İsmail Kaşdemir Kültür Sanat Gelibolu Kanada Turizm Yerel

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