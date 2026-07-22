Günün fotoğrafı Afyonkarahisar'dan: Araçların çarptığı eve reflektörlü önlem

Afyonkarahisar'da bir vatandaş, evinin dış kısmına uzanan kirişe sürekli kamyon ve kamyonetlerin çarpması üzerine ilginç bir çözüm bularak, çareyi kirişe reflektör asmakta buldu.

İlginç kare, kent merkezi Burmalı Mahallesi Hacı Mahmut Arap Mescit Sokak'ta çekildi. Dar sokaktan geçen büyük araçların defalarca çarptığı evin dış cephesindeki kirişin zarar görmesini önlemek isteyen ev sahibi, sürücülerin daha kolay fark edebilmesi için kirişe reflektör astı. Özellikle gece saatlerinde görünürlüğü artıran reflektör sayesinde araç sürücülerinin dikkatinin çekilmesi hedefleniyor.

Mahalle sakinleri sokakta benzer olayların zaman zaman yaşandığını belirterek, reflektör uygulamasının sürücüler için uyarıcı nitelikte olduğunu belirtti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı