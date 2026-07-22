Haberler

Günün fotoğrafı Afyonkarahisar'dan: Araçların çarptığı eve reflektörlü önlem

Günün fotoğrafı Afyonkarahisar'dan: Araçların çarptığı eve reflektörlü önlem
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'da bir vatandaş, evinin kirişine sürekli çarpan kamyon ve kamyonetler için reflektör asarak sürücüleri uyarmaya başladı.

Afyonkarahisar'da bir vatandaş, evinin dış kısmına uzanan kirişe sürekli kamyon ve kamyonetlerin çarpması üzerine ilginç bir çözüm bularak, çareyi kirişe reflektör asmakta buldu.

İlginç kare, kent merkezi Burmalı Mahallesi Hacı Mahmut Arap Mescit Sokak'ta çekildi. Dar sokaktan geçen büyük araçların defalarca çarptığı evin dış cephesindeki kirişin zarar görmesini önlemek isteyen ev sahibi, sürücülerin daha kolay fark edebilmesi için kirişe reflektör astı. Özellikle gece saatlerinde görünürlüğü artıran reflektör sayesinde araç sürücülerinin dikkatinin çekilmesi hedefleniyor.

Mahalle sakinleri sokakta benzer olayların zaman zaman yaşandığını belirterek, reflektör uygulamasının sürücüler için uyarıcı nitelikte olduğunu belirtti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ankara'daki helikopter kazasından acı haber

Ankara'daki helikopter kazasından acı haber
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe pastanın üzerine kremayı döküyor! Bir yıldız daha

Fenerbahçe pastanın üzerine kremayı döküyor! Bir yıldız daha
CHP'li Gürer: Atatürk'ün partisinde kalmaya devam edeceğim

Bir vekil daha Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı
Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı'nın eşine tribünlerden ''Otur'' tepkisi

Dünya Kupası finalinde Acun'un eşine tribünlerden büyük tepki
Türk futbolunun tarihi kulübünü satın alacaklar: 200 milyon liralık teklif

Türk futbolunun 72 yıllık kulübünü almak için 200 milyon TL'lik teklif
Canlı yayında Sedat Peker'e küfür etti, evindeki saldırıda ağır yaralandı

Sedat Peker için söyledikleri başını yaktı! Yaşam savaşı veriyor
FETÖ'den ihraç eski emniyet müdürü hırsızlık yaptı: Çaldığı şeye bakın

FETÖ'den ihraç eski emniyet müdürü hırsızlık yaptı: Çaldığı şeye bakın
Dev pitonu ip atlamak için kullanıp doyasıya eğlendiler

Böyle olur kabilenin eğlencesi! Herkes görüntüdeki aynı detaya takıldı