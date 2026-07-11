Kamu kurum ve kuruluşlarında çocuk bakımevleri yaygınlaştırılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kamu kurum ve kuruluşlarının personeline yönelik çocuk bakımevlerinin yaygınlaştırılacağını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kamu kurum ve kuruluşlarının personeline yönelik 0-6 yaş çocuk bakımevlerinin yaygınlaştırılacağını bildirdi. Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aile ve Nüfus On Yılı vizyonumuz doğrultusunda; çocuklarımıza sunulan bakım ve eğitim hizmetlerinin niteliğini artırmaya, çalışan anne ve babalarımızı desteklemeye ve aile dostu çalışma hayatını güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı