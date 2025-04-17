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Kamu Birliği Konfederasyonu, şehitleri dualarla andı

Kamu Birliği Konfederasyonu, şehitleri dualarla andı
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Kamu Birliği Konfederasyonu, Ankara Cebeci Askeri Mezarlığı'nda anma programı gerçekleştirdi.

Kamu Birliği Konfederasyonu, Ankara Cebeci Askeri Mezarlığı'nda anma programı gerçekleştirdi.

Kamu Birliği Konfederasyonu, 14-20 Nisan Şehitler Haftası kapsamında Ankara Cebeci Askeri Mezarlığı'nda anma programı gerçekleştirdi. Burada şehitlerin kabirlerini ziyaret eden Konfederasyon yetkilileri şehit mezarlarına karanfiller bırakıp ve dualar etti.

Kamu Birliği Konfederasyonu Genel Sekreteri Tuncay Cengiz, "Bu topraklarda özgürce nefes alabiliyorsak, bunu gözlerini kırpmadan şehadete yürüyen kahramanlarımıza borçluyuz. Ne yapsak borcumuzu ödeyemeyiz" ifadelerini kullandı.

Kamu Birliği Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Furkan Ali Çiftçioğlu ise, "Aziz şehitlerimizi sadece belirli bir tarihte değil, her anımızda, her nefesimizde minnetle anıyor ve hatırlıyoruz. Onların emanetine sahip çıkmak, bizlere düşen en büyük sorumluluktur" dedi. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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